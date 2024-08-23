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Çanakkale'deki Kadın Çiftçiler Süs Bitkisi Projesinde İlk Hasadı Gerçekleştirdi

Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkisi üretiminde önemli adımlar atıldı; ilk çiçekler hasat edildi!

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:39
Çanakkale'deki Kadın Çiftçiler Süs Bitkisi Projesinde İlk Hasadı Gerçekleştirdi

Çanakkale'de Kadın Çiftçilerden Süs Bitkisi Başarısı

Çanakkale'de, kadın çiftçilerin katılımıyla yürütülen süs bitkisi yetiştiriciliği projesi kapsamında hasat dönemine geçildi. 10 bin kasımpatı fidesi dikilerek ilk çiçekler toplanmaya başladı.

Ortak Çalışma ve Proje Gelişimi

Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi işbirliğiyle hayata geçirildi. Şubat ayında imzalanan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması" protokolü çerçevesinde Halileli köyünde kadınlar, "Hanımeli" adını verdikleri girişimle bir araya geldi.

Üretim ve Hibe Desteği

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği tarafından sağlanan bitki materyalleriyle, solidago, cipsofilya ve statis bitkileri yetiştirildi. Fideler 3 dekar alanda toprakla buluşturuldu.

Hasat Töreni ve Yorumlar

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ve diğer katılımcılar, ilk çiçekleri hasat etti. Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen, bu süreçte süs bitkileri üretiminin önemine değindi ve şunları söyledi:

"Burada bir demonstrasyon bahçesi ve gösteri alanı oluşturduk. Çanakkale'deki üretim potansiyelini değerlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Proje başarılı gidiyor ve kadınların katkısıyla bu başarı elde edildi. Bu aşamada, ihracat potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz."

Kadın çiftçiler sayesinde başarılı bir hasat dönemi geçirildiğinin altını çizen Türkmen, tüm katılımcıların mutluluğunun projeye olan inancı artırdığını vurguladı.

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