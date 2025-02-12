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Çankırı'da Çöplükten 100 Milyon Dolar İhracat Yapan OSB'ye Dönüşüm

Çerkeş ilçesinde çöplük alanı, yılda 100 milyon dolar ihracat yapan organize sanayi bölgesine dönüştü.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:25
Çankırı'da Çöplükten 100 Milyon Dolar İhracat Yapan OSB'ye Dönüşüm

Çankırı'da OSB Dönüşümü: 100 Milyon Dolar İhracat

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, eskiden çöplük olarak kullanılan bir alan, şimdi yılda 100 milyon dolar ihracat yapan bir organize sanayi bölgesine (OSB) ev sahipliği yapıyor. Çerkeş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sopacı, 2014 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla bu dönüşümde önemli bir rol oynadı.

2014 Yılından İtibaren Başlatılan Çalışmalar

Çankırı'nın D-100 kara yolu üzerinde, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan bu alanda, 1990'lı yıllarda OSB kurulması kararı alınmasına rağmen uzunca bir süre yatırım yapılmamıştı. Hasan Sopacı'nın belediye başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte, bu çöplük alanı temizlendi ve geliştirme çalışmaları başlatıldı. 2014 yılından itibaren 12 fabrika faaliyete geçti ve 10 fabrika ise yatırım süreci içinde.

İstihdam Fırsatları ve İhracat Potansiyeli

Sopacı, "OSB'miz 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinden yatırımcıları burada yatırım yapmaları için ikna ettik," dedi. Ayrıca, Çerkeş ilçesinin kalkınmada öncelikli bir bölge olduğuna dikkat çeken Sopacı, organize sanayi bölgesinin 6. bölge olarak geçmesinin yatırımcılara önemli teşvikler sunduğunu belirtti.

Gelişen Altyapı ve Yatırım Çekiciliği

OSB'nin 1500 dekar alanında faaliyet gösteren fabrikalar, ayakkabı, mobilya, kimyasal ürünler ve daha birçok sektörde üretim yapıyor. Sopacı, "Ürettiğimiz ürünler yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor, Amerika'dan Çin'e kadar geniş bir pazara sahibiz," diyerek bölgenin büyüme potansiyelini vurguladı. Üçüncü etabın ise 2 bin dekarın üzerinde olması bekleniyor.

Bölgenin Stratejik Önemi

OSB, İstanbul'a 350 kilometre, Ankara'ya 100 kilometre mesafede bulunuyor ve bölgeden D-100 kara yolu geçiyor. Demir yolu bağlantılarının da mevcut olması, yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Sopacı, yatırımcıları ilçeye davet ederek bu stratejik konumun sunduğu fırsatları değerlendirmeye çağırdı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar ihracat yapılan organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eskiden çöplük olarak kullanılan alan, bugün yılda 100 milyon dolar ihracat yapılan organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor.

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