Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Düzenlenecek

Çankırı'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Çankırı, Türkiye'de jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Çankırı İl Özel İdaresi, jeotermal kaynak araması için ruhsatlı bir saha için ihale düzenleyecek.

İhale Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ilgaz ilçesinde toplam 4 bin 179,50 hektarlık bir alan için açık teklif usulü ile ihale gerçekleştirilecek. İhale süreci, 3 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00'de İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Jeotermal Enerji Potansiyeli

Çankırı, zengin jeotermal enerji kaynakları ile bölgesel kalkınma hedeflerini destekleyen bir potansiyele sahip. Bu ihale, hem yerel ekonomiye katkı sağlamak hem de sürdürülebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.