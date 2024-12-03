Carlsberg, Baltika Sahipliğini Satış İçin Anlaşma Sağladı

Carlsberg, Baltika'daki Payını Satıyor

Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, Rusya’daki Baltika şirketindeki payının satılması konusunda önemli bir anlaşma sağladığını duyurdu. Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın hem Rusya hem de Danimarka’daki ilgili makamlarca onaylandığı ifade edildi.

Anlaşma Detayları

Carlsberg'in Baltika’daki payının devredileceği açıklanırken, Baltika’nın Carlsberg Azerbaycan ve Carlsberg Kazakistan’daki paylarının da anlaşma kapsamında Carlsberg’e bırakılacağı belirtildi. Ancak, anlaşmanın nihai değerine ve kiminle yapıldığına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Ayrıca, taraflar arasındaki tüm hukuki uyuşmazlıkların da anlaşma çerçevesinde sonlandırılacağı vurgulandı. Bu gelişme, Carlsberg’in Ukrayna savaşının ardından Rusya pazarından çekilme kararı almasının hemen ardından geldi; hatırlanacağı üzere, Temmuz 2023’te şirketin Rusya'daki varlıklarının yönetimine kayyum atanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.