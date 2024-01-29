CarrefourSA marketler bomba indirime imzasını attı! Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı indirme girdi

CarrefourSA marketlerde vatandaşların büyük bir ilgiyle yakından takip ettiği kağıt havlu ve tuvalet kağıdı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Kağıt havluyu ve tuvalet kağıdını yok fiyatına satın alabileceksiniz. İşte detaylar…

CarrefourSA marketler bomba indirime imzasını attı! Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı indirme girdi
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CarrefourSA marketler vatandaşların en çok ihtiyacı oldukları kağıt havlularda ve tuvalet kağıtlarında indirim fırsatını başlattı. 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu kampanyası 29 Ocak yani bugün sona erecek. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar 12'li havlu kağıdı ve 32'li tuvalet kağıdını çok uygun fiyatlara satın alabilecek. Eğer uygun fiyatlara kağıt havlu ve tuvalet kağıdı almak istiyorsanız CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası ile tam zamanı! Sizlerde daha sonra alamayacağız fiyatlarla CarrefourSA marketlerden tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı alabilir, stoklayabilirsiniz. İşte CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası ile uygun fiyatlara satışa çıkartılan o iki ürünün detayları...

12'Lİ HAVLU KAĞIT 79 TL’YE DÜŞÜYOR     

CarrefourSA marketlerin 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde Carrefour Eco Planet kağıt havlu 12'li 79 TL’ye kadar düşecek. Normalde 99,90 TL olan ürün CarrefourSA kart sahiplerine özel yalnızca 79 TL’ye düşüyor. Stoklarda sınırlı olan bu ürünün stok adeti ise 4000 olarak belirlendi. Uygun fiyatlara kağıt havlu almak isteyen vatandaşlar stoklar tükenmeden sadece 79 TL’ye havlu kağıtlarını satın alıp evlerine dönebilecekler.

CarrefourSA marketler vatandaşların en çok ihtiyacı oldukları kağıt havlularda ve tuvalet kağıtlarında indirim fırsatını başlattı 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu kampanyası 29 Ocak yani bugün sona erecek kampanya doğrultusunda vatandaşlar on ikili havlu kağıdı ve 30 ikili tuvalet kağıdını çok uygun fiyatlara satın alabilecek eğer uygun fiyatlara kağıt al ve tuvalet kağıdı almak istiyorsanız CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası ile tam zamanı sizlerde daha sonra alamayacağız fiyatlarla CarrefourSA marketlerden tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı alabilir stoklaya biliyorsunuz işte CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası ile uygun fiyatlara satışa çıkartılan o iki ürünün detayları ON IKILI HAVLU KAĞIT 79 TL’YE DÜŞÜYOR CarrefourSA marketlerin 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde Carrefour eko Pet kağıt havlu on ikili 79 TL’ye kadar düşecek normalde 99,90 TL olan ürün CarrefourSA kart sahiplerine özel yalnızca 79 TL’ye düşüyor stoklarda sınırlı olan bu ürünün stok adeti ise 4000 olarak belirlendi uygun fiyatlara kağıt avlu olmak isteyen vatandaşlar stokta tükenmeden sadece 79 TL’ye havlu kağıtlarını satın alıp evlerine dönebilecekler 30 IKILI TUVALET KAĞIDI 109 TL’YE SATILIYOR Tuvalet kağıdını indirim kampanyası bekleyen ve tuvalet kağıdına uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar yeni CarrefourSA marketlere koşacak ya da CarrefourSA online marketlerden siparişlerini oluşturacak Carrefour markasına ait olan Carrefour eko Planet tuvalet kağıdı 30 ikili 109 TL’ye satışa çıkartıldı normalde 30 ikili tuvalet kağıdının 150 160 TL fiyatlardan başlaması vatandaşların bu markete akın etmesine sebebiyet verdi CarrefourSA kart ile yapılacak alışverişlerde 149,90 TL’den 109 TL’ye düşen bu ürünü 29 Ocak yani bugün son indirim günü. Sizlerde CarrefourSA karta sahipseniz indirimli şekilde bu ürünlerden dilerseniz en yakın CarrefourSA market şubelerinden dilerseniz ve CarrefourSA online marketten yararlanabilirsiniz

32'Lİ TUVALET KAĞIDI 109 TL’YE SATILIYOR 

Tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyen ve tuvalet kağıdına uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar, en yakın CarrefourSA marketlere koşacak ya da CarrefourSA online marketlerden siparişlerini oluşturacak. Carrefour markasına ait olan Carrefour Eco Planet tuvalet kağıdı 32'li 109 TL’ye satışa çıkartıldı. Normalde 32'li tuvalet kağıdının 150 - 160 TL fiyatlardan başlaması vatandaşların bu markete akın etmesine sebebiyet verdi. CarrefourSA kart ile yapılacak alışverişlerde 149,90 TL’den 109 TL’ye düşen bu ürünü 29 Ocak yani bugün son indirim günü. Sizlerde CarrefourSA karta sahipseniz indirimli şekilde bu ürünlerden dilerseniz en yakın CarrefourSA market şubelerinden dilerseniz de CarrefourSA online marketten yararlanabilirsiniz.

CarrefourSA marketler vatandaşların en çok ihtiyacı oldukları kağıt havlularda ve tuvalet kağıtlarında indirim fırsatını başlattı 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu kampanyası 29 Ocak yani bugün sona erecek kampanya doğrultusunda vatandaşlar on ikili havlu kağıdı ve 30 ikili tuvalet kağıdını çok uygun fiyatlara satın alabilecek eğer uygun fiyatlara kağıt al ve tuvalet kağıdı almak istiyorsanız CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası ile tam zamanı sizlerde daha sonra alamayacağız fiyatlarla CarrefourSA marketlerden tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı alabilir stoklaya biliyorsunuz işte CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası ile uygun fiyatlara satışa çıkartılan o iki ürünün detayları ON IKILI HAVLU KAĞIT 79 TL’YE DÜŞÜYOR CarrefourSA marketlerin 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde Carrefour eko Pet kağıt havlu on ikili 79 TL’ye kadar düşecek normalde 99,90 TL olan ürün CarrefourSA kart sahiplerine özel yalnızca 79 TL’ye düşüyor stoklarda sınırlı olan bu ürünün stok adeti ise 4000 olarak belirlendi uygun fiyatlara kağıt avlu olmak isteyen vatandaşlar stokta tükenmeden sadece 79 TL’ye havlu kağıtlarını satın alıp evlerine dönebilecekler 30 IKILI TUVALET KAĞIDI 109 TL’YE SATILIYOR Tuvalet kağıdını indirim kampanyası bekleyen ve tuvalet kağıdına uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar yeni CarrefourSA marketlere koşacak ya da CarrefourSA online marketlerden siparişlerini oluşturacak Carrefour markasına ait olan Carrefour eko Planet tuvalet kağıdı 30 ikili 109 TL’ye satışa çıkartıldı normalde 30 ikili tuvalet kağıdının 150 160 TL fiyatlardan başlaması vatandaşların bu markete akın etmesine sebebiyet verdi CarrefourSA kart ile yapılacak alışverişlerde 149,90 TL’den 109 TL’ye düşen bu ürünü 29 Ocak yani bugün son indirim günü. Sizlerde CarrefourSA karta sahipseniz indirimli şekilde bu ürünlerden dilerseniz en yakın CarrefourSA market şubelerinden dilerseniz ve CarrefourSA online marketten yararlanabilirsiniz

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