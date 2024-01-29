CarrefourSA marketler bomba indirime imzasını attı! Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı indirme girdi

CarrefourSA marketler vatandaşların en çok ihtiyacı oldukları kağıt havlularda ve tuvalet kağıtlarında indirim fırsatını başlattı. 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu kampanyası 29 Ocak yani bugün sona erecek. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar 12'li havlu kağıdı ve 32'li tuvalet kağıdını çok uygun fiyatlara satın alabilecek. Eğer uygun fiyatlara kağıt havlu ve tuvalet kağıdı almak istiyorsanız CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu indirim kampanyası ile tam zamanı! Sizlerde daha sonra alamayacağız fiyatlarla CarrefourSA marketlerden tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı alabilir, stoklayabilirsiniz. İşte CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası ile uygun fiyatlara satışa çıkartılan o iki ürünün detayları...

12'Lİ HAVLU KAĞIT 79 TL’YE DÜŞÜYOR

CarrefourSA marketlerin 26 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirim kampanyası sayesinde Carrefour Eco Planet kağıt havlu 12'li 79 TL’ye kadar düşecek. Normalde 99,90 TL olan ürün CarrefourSA kart sahiplerine özel yalnızca 79 TL’ye düşüyor. Stoklarda sınırlı olan bu ürünün stok adeti ise 4000 olarak belirlendi. Uygun fiyatlara kağıt havlu almak isteyen vatandaşlar stoklar tükenmeden sadece 79 TL’ye havlu kağıtlarını satın alıp evlerine dönebilecekler.





32'Lİ TUVALET KAĞIDI 109 TL’YE SATILIYOR

Tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyen ve tuvalet kağıdına uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar, en yakın CarrefourSA marketlere koşacak ya da CarrefourSA online marketlerden siparişlerini oluşturacak. Carrefour markasına ait olan Carrefour Eco Planet tuvalet kağıdı 32'li 109 TL’ye satışa çıkartıldı. Normalde 32'li tuvalet kağıdının 150 - 160 TL fiyatlardan başlaması vatandaşların bu markete akın etmesine sebebiyet verdi. CarrefourSA kart ile yapılacak alışverişlerde 149,90 TL’den 109 TL’ye düşen bu ürünü 29 Ocak yani bugün son indirim günü. Sizlerde CarrefourSA karta sahipseniz indirimli şekilde bu ürünlerden dilerseniz en yakın CarrefourSA market şubelerinden dilerseniz de CarrefourSA online marketten yararlanabilirsiniz.



