Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi

Çarşamba ekonomisi ÇTB'de masaya yatırıldı

Ziyarette odak: üretim, ticaret ve iş birliği

Çarşamba ilçesinin ekonomik durumu ve gelişim potansiyeli, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB)’nda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik dinamizmi değerlendirildi.

Ziyarette yer alan heyet arasında CHP'nin önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü de bulundu. ÇTB heyetini temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Murat Yaralı ve Mehmet Arslan, Genel Sekreter Sercan Yaşar ile Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu.

Heyetler arası görüşmelerde özellikle üreticilerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve Çarşamba’nın ekonomik potansiyeli ön plana çıktı. Katılımcılar, bölgesel üretim gücünün artırılması ve ilçenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Değerlendirmelerde yerel kalkınmanın Çarşamba ekonomisi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Ayrıca, tarım ve ticaretin ilçenin ana dinamikleri olduğu belirtilerek, sürdürülebilir büyüme için kurumlar arası iş birliği ve ortak stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, ilçede yaşanan ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği vurgusuyla tamamlandı; program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

