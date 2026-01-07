Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi

Çarşamba'nın tarım, ticaret ve sanayi üretim kapasitesi, ÇTB'de yapılan ziyarette değerlendirildi; yerel kalkınma ve kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:09
Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi

Çarşamba ekonomisi ÇTB'de masaya yatırıldı

Ziyarette odak: üretim, ticaret ve iş birliği

Çarşamba ilçesinin ekonomik durumu ve gelişim potansiyeli, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB)’nda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik dinamizmi değerlendirildi.

Ziyarette yer alan heyet arasında CHP'nin önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü de bulundu. ÇTB heyetini temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Murat Yaralı ve Mehmet Arslan, Genel Sekreter Sercan Yaşar ile Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu.

Heyetler arası görüşmelerde özellikle üreticilerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve Çarşamba’nın ekonomik potansiyeli ön plana çıktı. Katılımcılar, bölgesel üretim gücünün artırılması ve ilçenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Değerlendirmelerde yerel kalkınmanın Çarşamba ekonomisi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Ayrıca, tarım ve ticaretin ilçenin ana dinamikleri olduğu belirtilerek, sürdürülebilir büyüme için kurumlar arası iş birliği ve ortak stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, ilçede yaşanan ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği vurgusuyla tamamlandı; program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

ÇARŞAMBA İLÇE EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞİM POTANSİYELİ, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA(ÇTB)...

ÇARŞAMBA İLÇE EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞİM POTANSİYELİ, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA(ÇTB) GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET KAPSAMINDA ELE ALINDI. ZİYARETTE İLÇENİN TARIM, TİCARET VE SANAYİ ALANLARINDAKİ ÜRETİM KAPASİTESİ İLE EKONOMİK DİNAMİZMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI.

ÇARŞAMBA İLÇE EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞİM POTANSİYELİ, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA(ÇTB)...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi
2
Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı
3
Kemer 2025'te 1 milyondan fazla Rus turist ağırladı
4
Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı
5
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
6
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
7
Malatya'da Hakediş Krizi: Yerinde Dönüşüm Projeleri Durma Noktasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları