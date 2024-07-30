Casper, Nirvana X700 ve X600 Modellerini 'H' Serisi İşlemcilerle Güncelledi

Casper Nirvana X700 ve X600, Intel'in 'H' Serisi ile Yenilendi

Casper, Nirvana X700 ve X600 dizüstü bilgisayarlarını Intel'in 'H' serisi işlemcileri ile güncelleyerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıdı.

Yenilikler ve İşlemci Seçenekleri

Casper tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların en son teknolojilerle buluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Genellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bu yeni işlemciler, AR-GE çalışmaları sayesinde Casper'ın 19.2 mm inceliğinden ödün vermeden entegre edildi.

Yenilenen modelde, Alder Lake ailesinden Intel Core i5 12450H ve Core i7 12700H işlemcileri kullanıcılara sunuluyor. 'H' serisi işlemciler, masaüstü bilgisayarların performansını dizüstü modellerine getirerek ciddi bir güç artışı sağlıyor.

Performans Artışı ve Güç Kullanımı

Intel'in yeni mikro mimarisi sayesinde, 'U' serisi işlemcilere kıyasla çok daha yüksek performans sağlanıyor. Ayrıca, gaming laptoplarında standart olarak bulunan 45W gücündeki 'H' işlemciler, X700 ve X600 modellerinde sadece 28W gücünde çalışıyor. Bu durumda, Core i5 12450H modelinde yüzde 28, Core i7 12700H modelinde ise yüzde 90 oranında performans artışı sağlanıyor.

Artan Mobilite Özelliği

Son olarak, Casper Nirvana X700 ve X600’ün özellikleri arasında TYPE-C portunun eklenmesi, cihazların mobilite kabiliyetini daha da artırıyor. Bu özellik, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı veri transferi ve şarj seçeneklerini sunuyor.