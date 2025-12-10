DOLAR
Çavdarhisar'da Arazi Toplulaştırma Projesinde Tapu Teslimi Yapıldı

Çavdarhisar'da DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma projesi kapsamında tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:42
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Çavdarhisar Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesi kapsamında tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan isimler ve proje önemi

Törene; Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kaymakam Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ Daire Başkanı Sinan Demirbaş, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, ilgili daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölgenin tarımsal kalkınması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen proje çerçevesinde düzenlenen tapu teslim töreni, yerel tarım uygulamalarında düzen ve gelişime katkı sağlaması açısından dikkat çekti.

