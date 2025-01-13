Çayeli Bakır İşletmeleri Rezervlerini 7 Milyon Tona Yükseltti

Çayeli Bakır İşletmeleri, 8 kilometrelik sondaj çalışmaları ile rezervini 7 milyon tona çıkardığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:04
Çayeli Bakır İşletmeleri Rezervlerini 7 Milyon Tona Yükseltti

Çayeli Bakır İşletmeleri'nden Büyük Başarı!

Çayeli Bakır İşletmeleri, Genel Müdür Murat Güreşçi öncülüğünde, yer altında gerçekleştirilen 8 kilometrelik sondaj çalışmaları ile rezervlerini 7 milyon tona çıkardıklarını açıkladı.

Güreşçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği çerçevesinde kent merkezindeki bir restoranda yaptığı konuşmada, 2024 yılının Çayeli Bakır için rekorlar ve ödüllerle dolu bir yıl olacağına dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Planda

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını da vurgulayan Güreşçi, "Kaza sayılarımız azaldı. Bugün 900 gündür madende kayıp zamanlı bir kazamız olmadı," ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl 690 bin ton ham cevher üretimi gerçekleştirdiklerini ve bunlardan 62 bin ton konsantre elde ettiklerini belirten Güreşçi, ayrıca 14 bin ton bakır ve çinko metali elde ettiklerini bildirdi.

Gelecek Planları ve Sondaj Çalışmaları

Güreşçi, tesislerinde yeterli miktarda cevher olmadığından haftanın üç günü faaliyete geçemediklerini belirterek, önümüzdeki 5 yıl için bir plan hazırladıklarını açıkladı. "Rize ilinde arama çalışmalarına devam edeceğiz," dedi.

Şu anda 400-500 metre derinlikte üretimle günlük ortalama 2 bin, 2 bin 500 ton ham cevher çıkardıklarını aktaran Güreşçi, işletmelerinde toplam 460 kişi çalıştığını belirtti.

Öne Çıkan Hedefler

Geçen yıl rezervin 3 milyon ton olarak açıklandığını hatırlatan Güreşçi, "Şu anda madenin kapanma konusu gündemimizden çıkmış durumda. Önümüzdeki beş yıl içinde arama çalışmaları ile daha ileriye gideceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2024 yılı çalışmaları ile ilgili...

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2024 yılı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2024 yılı çalışmaları ile ilgili...

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2024 yılı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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