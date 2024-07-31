ÇAYKUR'dan Organik Çay Üreticilerine Yeni Destek Modeli

ÇAYKUR'un 2024 Döneminde Uygulayacağı Destek Modeli

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024 yılı itibarıyla organik yaş çay üreticilerine yönelik önemli bir destekleme kararı aldı. Bu kapsamda, organik çay üreticilerine dekar başına 10 bin lira destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Yeni Destekleme Stratejisi

ÇAYKUR'un yaptığı açıklamaya göre, geçmişte kilogram üzerinden verilen teşvikler, üretim süreçlerinin daha sağlıklı bir yapı kazanması amacıyla artık alan bazlı olarak verilecek. Bu bilgi, üreticilerin daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Ödeme Detayları

Açıklamada, destekleme ödemelerinin yarısının ağustos ayında, diğer yarısının ise kasım ayında gerçekleştirileceği vurgulandı. Gelecek süreçte, hesaplama işlemleri alan bazlı olarak devam edecek.

Üreticilere Sağlanan Destek

2024 yılı için belirlenen 10 bin lira destekleme, organik çay üreticilerinin gelirlerini artırmalarına ve üretim kalitelerini yükseltmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.