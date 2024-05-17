ÇAYKUR, tomurcuk çay fiyatını 4 bin liraya yükseltti

ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi

ÇAYKUR, beyaz çay üretiminin önemli hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını 4 bin lira olarak belirlediğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, artan piyasa talepleri doğrultusunda beyaz çay üretimine bu yıl da devam edilecek.



ÇAYKUR'un prestij ürünlerinden olan "beyaz iksir" beyaz çayın üretiminde kullanılan tomurcuk çayın geçen yılki kilogram fiyatı bin 500 lira iken, bu yıl 4 bin lira olarak belirlendiği ifade edildi. Üreticilerden yoğun ilgi bekleyen ÇAYKUR, geçen yıllara göre daha fazla özen gösterilmesini ve bereketli bir çay sezonunun geçirilmesini temenni etti.

Tomurcuk çayın hasadının yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektirdiğine dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin bu sürece daha fazla ilgi göstermeleri gerektiği vurgulandı. ÇAYKUR'un fiyat belirleme politikasındaki bu değişiklik, çay sektöründe dikkatle takip edilen bir gelişme olarak kaydedildi.