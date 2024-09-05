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ÇAYKUR, Yaş Çay Alımlarında Randevulu Sisteme Geçiş Yapıyor

ÇAYKUR, yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçeceğini duyurdu. Artık üreticiler, alımlar için randevu alacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:15
ÇAYKUR, Yaş Çay Alımlarında Randevulu Sisteme Geçiş Yapıyor

ÇAYKUR'dan Yeni Randevu Sistemi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 7 Eylül Cumartesi günü itibarıyla yaş çay alımlarında yeni bir randevulu sisteme geçiş yapacağını duyurdu. Bu karar, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının 15 Ağustos’ta başlamasıyla birlikte gelen yoğun talep üzerine alındı.

Randevulu Alım Süreci

ÇAYKUR, yaptığı yazılı açıklamada, alımların kapasite sınırlarını aşarak devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Kıymetli üreticilerimizin alın teri olan ürünlerin alınıp işlenmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Randevulu alım süreci, 7 Eylül Cumartesi günü başlayacaktır. Tüm yaş çay fabrikalarımız bu konuda hazırladıkları planlamaları sizlerle paylaşacaktır," ifadelerine yer verildi.

Üreticilere Destek Mesajı

Açıklamada, 2024 yılı yaş çay döneminin son günlerine yaklaşılması ile birlikte, üreticilerin ürünlerinin güvence altında olduğu belirtildi. ÇAYKUR, üreticilere, alım süreçlerinde yoğunluk oluşturmamak ve çaylarının en uygun koşullarda beklemesini sağlamak için açıklanacak programlara uyulması tavsiyesinde bulundu. "Bu süreci el birliğiyle ve zarar görmeden atlatacağımıza inanıyoruz," denildi.

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