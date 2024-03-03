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Cebinde 10 bin TL'si olan yurt dışına çıkabilecek! Az parayla yurt dışında gidilecek şehirler

ENUYGUN, bahar tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için en uygun fiyatlı ve en güzel rotaları sıraladı! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 16:20
Cebinde 10 bin TL'si olan yurt dışına çıkabilecek! Az parayla yurt dışında gidilecek şehirler

Mart ayının gelmesiyle birlikte Enuygun.com, bahar tatili yapmak isteyenler için vizesiz ya da kapıda vize ile giriş yapılabilecek, aynı zamanda gidiş-dönüş uçak biletlerinin 6.000 TL'nin altında olduğu uygun fiyatlı rotaları derledi. İşte 5 günlük bir seyahat için araştırılan ve bütçe dostu olan bu harika şehirler:

Lefkoşa (1.685 TL): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, 5 günlük tatil için 1.685 TL'den başlayan uçak biletleriyle cazip bir seçenek sunuyor. Büyük Han, Selimiye Camisi, Venedik Sütunu gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bu şehir, lezzetli hellim peyniri ve geleneksel lezzetleriyle de dikkat çekiyor.

Saraybosna (2.702 TL): Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 2.702 TL'den başlayan fiyatlarla keşfedilebilecek bir destinasyon. Başçarşı, Umut Tüneli, Latin Köprüsü gibi tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan bu şehir, Boşnak böreği ve trileçe gibi lezzetleriyle de tatilcilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

bahar tatili için en iyi rotalar

Üsküp (4.039 TL): Balkan şehri Üsküp, vizesiz ve pasaportla giriş yapılabilecek bir diğer seçenek. 4.039 TL'den başlayan fiyatlarla keşfedilebilecek Üsküp Türk Çarşısı, Taşköprü, Matka Kanyonu gibi yerler, tarih ve doğanın muhteşem bir birleşimini sunuyor. Arnavut böreği, Makedon salatası gibi yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz.

Şarm El-Şeyh (4.971 TL): Kapıda vize alınabilen Şarm El-Şeyh, dalış meraklıları için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. 4.971 TL'den başlayan fiyatlarla bu cennet köşesine ulaşmak mümkün. Ras Muhammed Milli Parkı, Mustafa Camii gibi yerlerin yanı sıra, Orta Doğu mutfağının lezzetli yemeklerini de deneyimleyebilirsiniz.

Tiflis (3.881 TL): Gürcistan'ın başkenti Tiflis, 3.881 TL'den başlayan fiyatlarla gezilebilecek bir diğer seçenek. Modern yaya köprüsü Bridge of Peace, Sameba Katedrali ve Narikala Harabesi gibi şehrin cazibe merkezlerini keşfetmek isteyenlere öneriliyor. Gürcü mantısı hinkali ve peynirli pide çeşidi haçapuri ise Tiflis'in eşsiz lezzetleri arasında bulunuyor.

bahar tatili için en iyi rotalar

Podgoritsa (5.132 TL): Karadağ'ın başkenti Podgoritsa, vizesiz giriş yapılabilen bir diğer güzellik. Milenyum Köprüsü, Bağımsızlık Meydanı gibi önemli noktaları görmek için 5.132 TL'den başlayan fiyatlarla uçak biletinizi alabilirsiniz. Lezzetli köfte cevapi ve taze deniz mahsulleri ise Podgoritsa'da tadılması gereken lezzetler arasında.

Belgrad (5.445 TL): Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 5.445 TL'den başlayan fiyatlarla ılıman bir mart ayı için harika bir seçenek sunuyor. Belgrad Kalesi, Kalemegdan, Beyaz Saray gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilir, Belgrad'ın ünlü mutfağından cevapi köfte, Balkan şinitzeli gibi lezzetleri tatma fırsatını bulabilirsiniz.

Bahar tatili için bu uygun fiyatlı rotalar, hem tarihi zenginlikleriyle hem de yerel lezzetleriyle unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

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