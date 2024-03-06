Cebinde bu karttan olan voliyi vurdu! Tek tıkla 250 TL'niz geri ödenecek

Halkbank'ın Paraf kartı olanlara sunduğu bu eşsiz kampanya, yakıt maliyetlerinizde daha da fazla tasarruf etmenize yardımcı olacak. 31.03.24 tarihine kadar 250 lira ParafPara kazanma şansını siz de yakalayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

250 LİRA PARAFPARA KAZANABİLİRSİNİZ

Günlük hayatımızın bir parçası olan yakıt maliyetini azaltacak haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Halkbank, Paraf Kart kullanıcılarına yönelik yeni kampanyasıyla göz doldurdu. Bu kampanya yakıt masraflarınızda 250 TL'ye varan ParafPara kazanma fırsatı sunmakta. Bu eşsiz teklif Paraf ticari kredi kartı sahiplerinin yüzünü mutlaka güldürecek. Halkbank'ın sunduğu bu promosyon 31 Mart 2024 tarihine kadar Paraf kartlarıyla yapılacak akaryakıt alımlarında geçerlidir. Müşterilerin bu promosyondan faydalanabilmesi için belirtilen süre içerisinde toplam 10 bin lira ve üzeri akaryakıt harcaması yapması gerekmektedir. Paraf kart sahiplerinin kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak için yakıt ikmali yapmadan önce 'AKARYAKIT' yazıp, kartlarının son altı hanesini ekleyip SMS göndermeleri veya Paraf mobil uygulaması aracılığıyla katılmaları gerekmektedir. Bu adım kampanyaya katılımınızı onaylamak için gereklidir. Kampanya benzin, motorin ve LPG gibi çeşitli akaryakıt türlerini kapsıyor. Ticari Paraf kredi kartı ile akaryakıt satın alarak 250 TL'ye kadar ParafPara kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.





Bu durum günlük hayatta önemli bir maliyet olan yakıt masraflarını azaltma avantajına sahiptir. Edinilen ParafPara, anlaşmalı iş yerinde geçerli olacak ve 14.05.2024 tarihine kadar kullanım sağlanabilecek. Kullanılmayan ParafPara, 15.05.2024 tarihinde hesabınızdan kaldırılacaktır. Bu, edinilen ParafPara akıllıca ve zamanında kullanılması gerektiğini gösterir. Kampanyaya yalnızca ticari kredi kartları katılabilir. Bireysel kredi kartları, sanal kredi kartları ve banka kartları bu promosyondan yararlanamaz. Birden fazla Paraf ticari kredi kartınız olması durumunda, kampanyadan yararlanacağınız avantajlar ödemede kullanılan kart üzerinde gösterilecektir. Halkbank'ın Paraf Kart kullanıcılarına sunduğu bu promosyon, yakıtta büyük tasarruf sağlama potansiyeli taşıyor. 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyayı kaçırmayın, yakıttan tasarruf edin. Bu seçenek, günlük hayatınızda önemli bir maliyet olan yakıt maliyetlerini daha verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar.