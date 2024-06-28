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Cebinde kredi kartı taşıyanlar dikkat! O tarihten sonra alışkanlıklarınızı unutun

Son dönemlerde kredi kartı kullanımı artmış olsa da tedbirler yinelenmeye devam ediyor. Ancak kredi kartından nakit çekme faizlerinin artırılması gibi önlemler insanların paraya olan ihtiyacının önüne geçemiyor. Bu durum kredi kartı kullanımının yanı sıra, taksit sayıları, limit artışları gibi alanlarda yeni gelişmeleri gündeme getiriyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:24
Cebinde kredi kartı taşıyanlar dikkat! O tarihten sonra alışkanlıklarınızı unutun

Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artıyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerde son bir yıl içerisinde artış iki kattan fazla artarak toplam kart sayısı 410 milyon karta ulaştı. İnsanların alışveriş sırasında kredi kartı kullanma ihtiyacı arttıkça, ekonomi liderlerinin kredi kartı harcamalarını sınırlandıracak önlemler alması gerekiyor. Bu bağlamda uzmanlar, kredi kartı limitlerinin sınırlandırılması, taksitli ödeme seçeneklerinin azaltılması şeklinde tedbirlerin gerekliliğini vurguluyor.

Limitlere Sıkı Düzen Getiriliyor!

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 75'i aşmasıyla birlikte uzmanlar kredi kartı kullanımının arttığına dikkat çekiyor. Yıllık yüzde 80'lere varan tüketici kredisi faiz oranlarıyla karşı karşıya kalan tüketiciler, daha fazla düşük faizli görüntü veren kredi kartlarına yönelirken bunun "kredi kartı enflasyonu" potansiyeli olduğu değerlendiriliyor.

Cebinde kredi kartı taşıyanlar dikkat

Diğer taraftan; kredi kartı avansı ile kredili mevduat kullanımındaki hızlı artış dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Merkez Bankası, Mart ayı içinde kredi kartı nakit avans faiz oranlarını yüzde 4,42'den yüzde 5'e, kredili mevduat faiz oranlarını da yüzde 5'e çıkararak parasal sıkılaştırma uyguladı. Ancak bu önlemler henüz istenen etkiyi yaratmadı.

Kart Sayısı Rekor Seviyede

Türkiye'de geçtiğimiz yıl Mayıs ayı verilerine göre, kredi kartlarının sayıları yüzde 15, banka kartı sayıları ise yüzde 8, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 21 arttı. Toplam kart sayısının 409,5 milyona ulaştıpı görüldü.

Harcamalar %100'ün Üzerinde Artış Gösterdi

Mayıs ayında kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 milyar 273 milyar TL'ye ulaştı. Kredi kartı ödemelerindeki büyüme %111 ile rekor seviyeye ulaştı.

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