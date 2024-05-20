Cebinde parası olana asgari ücret kazancı! 1 ay değil her ay ödeniyor

Mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle 390.000 TL gibi bir mevduatla yapılan yatırımlar, güncel faiz oranlarına bağlı olarak ciddi kazançlar sağlayabilir. Mayıs ayı itibarıyla, vadeli mevduat faizleri yüzde 58'e kadar yükseldi. Bu durumda, yatırımcılar mevduatlarının 32 günlük vade sonunda hangi bankada ne kadar kazanacağını araştırmakta ve en karlı seçeneği belirlemektedirler.





390 Bin TL birikmişi olan yaşadı!

390.000 TL'lik bir mevduat için yüzde 58 mevduat faiziyle elde edilecek net getiri 18.344 TL olabilir. Ancak, farklı faiz oranlarıyla farklı getiriler elde etmek mümkündür. Bu hesaplamaları yapmak için yatırımcılar genellikle bankaların resmi internet sitelerinde bulunan vadeli mevduat faiz oranlarına bakarlar ve getiri potansiyellerini değerlendirirler.