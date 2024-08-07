Çelik Kubbe Projesi İle Güçlenen Türk Savunma Sanayii

Çelik Kubbe Projesi Fark Yaratarak İlerliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Proje, Entegre Savunma Sistemlerinin Ortaya Çıkmasını Sağlayacak

Görgün, Çelik Kubbe projesinin çeşitli savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altyapısı ile entegre çalışarak, ortak hava resminin oluşturulmasına ve gerçek zamanlı harekat merkezine ulaşımına katkı sağlayacağını belirtti.

Önemli Kararlar Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayisinin geleceğine dair çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktaran Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 56 projenin değerlendirildiğini kaydetti.

Sistemler Sistemi Geliştiriliyor

Görgün, en önemli kararların başında Çelik Kubbe projelerinin bulunduğunu hatırlatarak, bu projenin ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi önemli firmaların işbirliği ile gerçekleştirileceğini dile getirdi. Görgün, "Türk savunma sanayii olarak, milletimizin ve devletimizin desteiyle daha yüksek bir kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." ifadelerini kullandı.