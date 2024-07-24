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Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

ING Bank, emeklilere yönelik sunduğu cazip promosyon fırsatlarıyla dikkat çekti. Maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere tamı tamına 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:39
Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

ING Bank yaptığı yeni bir kampanya ile emeklilere cazip bir promosyon sundu. Emeklilere yönelik promosyon kampanyasını güncelleyen ING Bank, bu kapsamda emekli maaşını taşıyan ve bünyesinden almayı taahhüt eden emeklilere ödeme yapacak. Peki ING’nin yeni emekli promosyonu kampanyasında detaylar neler? Emekliler hangi şartlarda promosyon ödemesi alabilecek?

ING Bank, emekli maaşlarını ING’ye taşıyanlar için büyük bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emeklilere 18.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını ING Bank’a taşımaları gerekiyor.

ING emekli promosyonu

ING Bank’ın sunduğu promosyon fırsatı, maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere yönelik olup, promosyon ödemesi maaş tutarına göre belirleniyor. Maaş tutarı arttıkça alınacak promosyon miktarı da artıyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler ek 3.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Maaşını ING Bank’a taşıyanlara 18 bin lira promosyon! 

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilecekler. Otomatik fatura talimatı ile bu tutar toplamda 18.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan yararlanabiliyor.

ING Bank’ın sunduğu diğer ayrıcalıklar neler? 

promosyon ödemesi

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşteriler, çeşitli bankacılık hizmetlerinden de avantajlı olarak yararlanabiliyor. Dijital kanallar üzerinden yapılan para transferi işlemlerinden masraf alınmıyor. Ayrıca emeklilere yüzde 3,84’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı da sunuluyor. 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanma imkanı da yine sağlanan ayrıcalıklar arasında yer alıyor. 

ING Bank emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? 

Emekli maaşını ING Bank’a taşımak oldukça kolay. e-Devlet Kapısı üzerinden, Cebimdeki Danışman uygulamasıyla görüntülü görüşerek, ING Telefon Bankacılığı’nı arayarak veya ING şubelerine giderek maaşınızı taşıyabilir ve size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

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