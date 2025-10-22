Cevdet Yılmaz Düzce'de: 500 Bin Sosyal Konut ve Ekonomide Hedefler

Cevdet Yılmaz Düzce'de iş dünyasıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Düzce İş Dünyası Buluşması" kapsamında kentte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki programda hem yerel üretimler hem de ekonomi politikalarına ilişkin mesajlar öne çıktı.

Elektrikli otomobil tanıtımı ve test sürüşü

Programda, kentte faaliyet gösteren Volta Motor tarafından üretilen iki elektrikli otomobil tanıtıldı. Yılmaz, talep üzerine araçlardan birine imza attı ve ardından test sürüşüne katıldı.

Orta Vadeli Program ve ekonomik hedefler

Toplantıda illerde iş dünyasıyla sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın bütüncül bir çerçeve olduğunu belirtti ve şu ifadeleri aktardı:

"Bir taraftan para politikaları, bir taraftan maliye politikaları, diğer taraftan yapısal dönüşümler, üç ayağı da içeren bütüncül stratejimiz var. Temel amacımız ise enflasyonu aşağıya çekmek, giderek tek haneli rakamlara doğru taşımak, bunu yaparken büyümemizi, istihdamımızı belli bir seviyede devam ettirmek, bir yandan da ülkemizin yaşadığı en büyük deprem afetinin yaralarını sarmak. Nihayetinde de bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsan için yapıyoruz, insanımızın, toplumumuzun sosyal refahını kalıcı şekilde artırmak için. Aldatıcı veya geçici değil, kalıcı şekilde. Üretimimizi, verimliliğimizi artırarak, rekabetçiliğimizi yükselterek kalıcı şekilde sosyal refahı artırmak, programımızın ana çerçevesi bu."

Yılmaz, son 22 yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama büyümesinin dünyadan yüksek olduğuna dikkat çekerek, ülkenin nominal dolar bazında 17'nci, satın alma gücüne göre 12'inci büyük ekonomi konumunda olduğunu söyledi. IMF'nin tahminleriyle 2025'te bu sıralamalarda daha da yükseleceklerini vurguladı ve 2025 hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon, cari açık ve istihdam

Yılmaz, enflasyonla mücadelede hem para politikalarının hem de arz yönlü tedbirlerin önemine dikkat çekti. Gıda fiyatlarındaki baskının kuraklık ve don gibi faktörlerle açıklandığını söyleyen Yılmaz enflasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arz yönlü politikalarda sosyal konut diğer bir önceliğimiz. Kiraların aşağıya gelmesi, sosyal adalet açısından, enflasyon gibi birçok bakımdan önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın gelecekte inşallah çok büyük bir kampanyanın duyurusunu yapmış olacak. 500 bin sosyal konut programı da son derece önemli bir program."

Geçen yıl cari açığın 10 milyar dolara kadar düştüğünü, milli gelire oranının yüzde 0,8 seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasının dış borçlanma ihtiyacını ve finansal riskleri azalttığını ifade etti. İstihdamın 2005'te 19,4 milyondan bugün 32,6 milyona yükseldiğini, işsizliğin uzun süredir tek hanelerde seyrettiğini aktardı.

Para politikası, TL ve rezervler

Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin 189,7 milyar dolara kadar yükseldiğini belirterek bunun dış şoklara karşı ekonomiyi dayanıklı hale getirdiğini söyledi. Kur korumalı mevduat uygulamasının sonlanmak üzere olduğunu, TL mevduat payının yükseldiğini ve döviz mevduatının gerilediğini vurguladı:

"TL'ye olan güven artmış durumda. Mevduatlarımızda TL'nin payı yükselmiş durumda, yüzde 60'lara yakın, döviz, dolar mevduatının payı gerilemiş durumda. Bunlar da sağlıklı gelişmeler."

Enerji, yenilenebilir ve yerel kalkınma

Yılmaz, yenilenebilir enerji için kanun çıkarıldığını, bürokratik süreçlerin kısaltıldığını ve nükleer ile yerli petrol ve doğalgaz arayışlarının sürdüğünü söyledi. Enerji bağımsızlığının artmasının cari açığı düşürdüğünü ve makro istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.

Düzce özelinde sanayi, turizm, tarım ve ticaretteki çok sektörlü yapıyı öne çıkaran Yılmaz, ildeki üretim ölçeğinin artık belirli bir seviyeye ulaştığını, bundan sonrasının derinleşme, katma değeri yükseltme ve teknolojik dönüşüm olması gerektiğini vurguladı. Yeni teşvik sistemi ve yerel kalkınma başlıklarına değinerek şehirlerin uzmanlaşmasının rekabet gücünü artıracağını söyledi.

İş dünyasına destek ve katılımcılar

Yılmaz, iş dünyasının sorunlarına karşı duyarlı olduklarını ve ellerindeki imkanlarla destek sağlayacaklarını belirtti. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Yılmaz'ın açıklamaları, yerel üretim ve yatırımların desteklenmesi, kapsamlı ekonomik planlama ve sosyal konut projeleri ekseninde Düzce'ye yönelik mesajlar taşıdı.

