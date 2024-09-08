Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin İhracatı Bu Yıl Rekor Bekliyor

İhracat Hedefleri ve Ekonomik Vizyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Dünyada talep koşulları uygun olmasa da ihracatçılarımızın gösterdiği başarı devam ediyor. Bu yıl sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz," dedi.

Orta Vadeli Programın Önemi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda, Orta Vadeli Programı (OVP) güncellediklerini hatırlatan Yılmaz, planlamanın önemine dikkat çekti.

"Planlar, yalnızca hedef değil, yol göstermelidir." diyen Yılmaz, uygulamada toplumsal sahiplenmenin önemine vurgu yaptı.

Enflasyonla Mücadele ve Sosyal Refah

Yılmaz, enflasyonun hem ekonomik hem de sosyal açıdan sıkıntı yarattığını belirterek, "Enflasyonu düşürmek, ekonomik öngörülebilirliği artırmak için kritik öneme sahiptir" dedi.

"Sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı sağlamak için çabalarımız devam edecek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, turizm gelirlerinin 60 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve 60 milyon turist hedeflediklerini açıkladı.

Bütçe Disiplini ve Yapısal Reformlar

Bütçe disiplini konusunda da bilgi veren Yılmaz, "Son 20 yılda en büyük başarılarımızdan biri de budur," dedi. Yılmaz, Türkiye'nin seçimsiz döneminde yapısal reform süreçlerine ağırlık verileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan diğer yetkililer arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve AK Parti milletvekilleri de bulunuyordu.

Bu dönemin Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Yılmaz, ülkenin insan kaynağına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.