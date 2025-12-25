Cevdet Yılmaz: Türkiye yapay zekâ ve dijitalleşmeyi kalkınma stratejisinin merkezine koyuyor — ATONET dünya birincisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye dijitalleşme ve yapay zekâyı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijitalleşme ve yapay zekânın günümüzün ekonomik büyüklüklerini, rekabet gücünü ve devletlerin hareket alanını yeniden tanımlayan temel unsurlar haline geldiğini vurguladı. Yılmaz, bu dönüşümün ülkelerin bugünkü performansının yanı sıra gelecekte hangi ligde yer alacağını da belirlediğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından geliştirilen ATONET Akıllı Asistan projesinin 2025 Dünya Odalar Yarışması nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde dünya birinciliği kazanmasının lansmanı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Yılmaz: "Türkiye, dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir"

"Türkiye, dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir", diyen Yılmaz, üretimden ticarete, kamu yönetiminden küresel değer zincirlerine kadar uzanan bu dönüşümün ülkenin konumunu belirleyeceğini kaydetti.

Yılmaz, pandemi öncesine göre sanayi üretimini %30,6 artıran Türkiye'nin, Almanya ve İtalya gibi sanayi devlerinin gerileme yaşadığı dönemde Avrupa'nın üretim lokomotifi konumuna yükseldiğini aktardı. Türkiye'nin imalat sanayii katma değerinde dünya 14'üncü sırada olduğunu belirtti. Ayrıca, Yılmaz 2002 yılında bir milyar dolayı bulmayan Ar-Ge harcamalarının 2024 yılı itibarıyla 19,9 milyar dolara ulaştığını ve bu harcamaların milli gelir içindeki payının yüzde 1 buçuğa eriştiğini ifade etti.

"Mal ve hizmet ticaretimiz 393 milyar dolara ulaşmış durumda"

Türkiye'nin mal ihracatının 271 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, hizmet ihracatının ise 122 milyar dolar olduğunu ve bununla birlikte mal ve hizmet ticaretinin 393 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti. Yılmaz, hizmet ticaretinin cari dengeyi düzeltmedeki önemine dikkat çekti.

Yılmaz, dijital altyapının Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yapay zekâ odaklı bir sıçramaya yöneldiğini ve nihai hedefin yapay zekâ devrimini Türkiye Yüzyılının ana kaldıraçlarından biri haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

ATO'nun liderliği ve ATONET'in önemi

Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşme vizyonunda ATO'nun stratejik bir paydaşa dönüştüğünü belirterek, ATO'nun hükümetin dijital dönüşüm hamlesini rehber edinerek ticaretin geleceğini teknolojiyle inşa etme yolunda önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Yılmaz, ATONET Akıllı Asistan'ın yapay zekâ alanındaki birikimin doğal devamı olduğunu ve projenin 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda elde edilen başarının gurur verici olduğunu vurguladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATONET Akıllı Asistanın üyelerin 7 gün 24 saat bilgiye, belgeye ve hizmete akıllı, hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan bir yapay zekâ çözümü olduğunu belirterek, projenin teknolojik bir yatırım olmanın ötesinde üyelere değer katma ve ticareti kolaylaştırma hedefinin güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Baran, rekabetin bugün dijitalleşmeye hakim olmak, veriyi doğru kullanmak ve süreçleri hızlı yönetmekle kazanıldığını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ATO'nun, 150 ülkeyi temsil eden odaların yer aldığı platformda birinciliğe ulaşmasının büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, ATO'nun 41 ülkeden 83 projeyi geride bırakarak birinciliğe ulaştığını ve bu başarının Türkiye ve başkent Ankara adına onur verici olduğunu ifade etti.

ATONET Akıllı Asistanın dünya birinciliği, ATO'nun yenilikçi ruhunun ve Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

