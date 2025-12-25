Başkan Gülsoy: Kayseri’nin üretim gücünü bölgesel kalkınma modeline dönüştüreceğiz

Panelde güçlü mesajlar

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Ekonomisi’nin Nabzı 2025 Analizi ve 2026’ya Bakış’ paneli KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Panele KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Gülsoy, konuşmasında ekonomideki belirsizliklere rağmen devlete olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı: "Bizim devletimize olan güvenimiz tamdır. Enseyi karartmadan; çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz."

2026 vizyonu: Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge

Gülsoy, 2026 beklentilerini net biçimde ortaya koydu: "Artık sadece üretmek yetmiyor. Dünya 'akıllı' üretiyor ve 'dijital' satıyor." Geleneksel yöntemlerle rekabet şansının kalmadığını belirten Gülsoy, yapay zeka, robotik süreçler ve e-ticaretin artık lüks değil rekabetçi unsur olduğunu ifade etti.

KTO’nun 2026 vizyonu, teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge eksenine oturtuldu. Bu kapsamda Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü Projesinin temellerinin atılacağı ve Kayseri TEKMER ile dönüşümün öncülüğünün hedeflendiği açıklandı.

Üretim ve İhracatta Dönüşüm programı

Gülsoy, şehrin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, Üretim ve İhracatta Dönüşüm programının 2026’da öncelikli olacağını söyledi. Program kapsamında 500’ün üzerinde firmayı sahada ziyaret ederek üretim altyapılarından ihracat kabiliyetlerine, kurumsallaşma düzeylerinden insan kaynağına, dijital ve yeşil dönüşüme kadar çok boyutlu analizler yapılacağı bildirildi.

Bu saha çalışmalarının çıktısı olarak Kayseri Üretim ve İhracat Stratejik Eylem Planı hazırlanacak ve İl İhracatı Geliştirme Üst ve Alt Kurullarıyla planın sahada karşılık bulması sağlanacak.

Kayseri’nin tarihsel ve ekonomik gücü

Gülsoy, Kayseri’nin tarihine ve ekonomik göstergelerine dikkat çekti: "Kayseri; 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve 100 yılı aşkın sanayi tecrübesiyle" Anadolu’nun ortasında yer alan bir merkez olarak tanımlandı. Şehrin 5 üniversitesi, 4 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi ve diğer altyapı unsurlarıyla üretime katkı sağladığı; yaklaşık 4 milyar dolar ihracat ve 1,6 milyar dolar ithalat rakamlarıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğu belirtildi.

Gülsoy, Kayseri’nin tarihsel başarılarını örnekleyerek Gevher Nesibe Tıp Medresesi, Kültepe-Kaniş Karum’daki buluntular ve Cumhuriyet dönemi sanayi yatırımlarını hatırlattı. Ayrıca şehirden çıkan sanayi kuruluşu sayıları da vurgulandı: Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunda 13 firma, ikinci 500’de 10 firma, ilk 1000 ihracatçı arasında 18 firma, 2.318 ihracatçı ile 183 ülkeye ihracat.

Erciyes: Şehrin vitrini ve ekonomik dinamizmi

Gülsoy, Erciyes Dağı’na özel vurgu yaparak, şehrin sanayi gücünü turizmle birleştirmenin zorunlu olduğunu söyledi: "Sanayimiz Kayseri’nin 'kas gücü' ise, Erciyes de bu şehrin 'vitrini ve ruhudur'". Son dönemde Erciyes hakkında yaşanan tartışmalara tepki gösteren Gülsoy, Erciyes’in Kayseri ve Türkiye için bir değer olduğunu vurguladı.

Erciyes’in ekonomik etkisine ilişkin verilen veriler şöyle: 2024’te 2 milyon 750 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı, hedef 3 milyon turist; Dağın Kayseri ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 250 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Gülsoy, Erciyes’in sadece turizm değil, dar gelirli vatandaşlara ek gelir sağlayan bir ekonomik alan olduğuna dikkat çekti ve tüm siyasi liderleri Erciyes’i yerinde görmeye davet etti.

Kapanış ve panel

Başkan Gülsoy’un açılış konuşmasının ardından Türkiye Ekonomisi’nin Nabzı 2025 Analizi ve 2026’ya Bakış paneline geçildi. Gülsoy, Kayseri’de ve Türkiye’de katma değer yaratacak projelere KTO olarak maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini belirtti ve Kayseri’yi 'Orta Anadolu Üretim Havzası'nın merkezi haline getirecek adımlar atacaklarını söyledi.

