Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi

Sivas’ın en büyük taş ocağı Tecer üretime başladı

Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen kentin en büyük taş kırma ve eleme tesisi Tecer Taş Ocağı hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon TL maliyetle kurulan tesisin, 10 ay içinde kurulum maliyetini karşılaması hedefleniyor.

Açılış töreni ve protokol

Açılış törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un açıklamaları

Dr. Adem Uzun konuşmasında: "Burası 610 dönümden oluşan bir taş ocağı alanıdır. Tesis 240 dönümü oluşturuyor, geri kalanını da bizim tahsis aldığımız taş ocağı alanı oluşturmakta. Baktığımız zaman bu tesisi açmak için 1 yıldır mücadele veriyoruz. Alanı düzenledik, yollarını açtık, tesisin ihalesini yaptık. Saatte 375 ton taş üreteceğiz. Bu şu demek; Sivas’a senelik 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretim ve kırma tesisini kazandırıyoruz. Taş işi yapanlar bilirler 140’lık bir çeneye sahip olan bir taş tesisini kuruyoruz. Bunun dışında 0 milimetreden istediğimiz taş örtüsünde taşı kırabileceğimiz bir tesis. Bunların yanında baktığımız zaman tesisin en önemli özelliklerinden birisi de çevreci olması. Toz ünitelerinden tutun da su sistemlerine kadar Sivas’ın en modern, çevreci tesisini kazandırmış oluyoruz. Bununla birlikte yapmış olduğumuz yatırım yaklaşık 100 milyon TL. Altını özellikle çizmek istiyorum, Sivas Belediyesi olarak şimdiye kadar yollar, altyapı, park ve bahçe alanları oluşturuyoruz ama bu tesisin bir özelliği var. Bu tesis Sivas Belediyesine kar sağlayacaktır. İşhan’daki ocakta bu sene 95 milyon kar elde etmişiz, bu tesisten gelecek seneki hedefimiz 150 milyon sağlamak. Bakın iki taş ocağından 250-300 milyon civarında Sivas Belediyesine kâr sağlayan bir tesis kuruyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin değerlendirmesi

Mustafa Destici açılışta şunları söyledi: "Ne demiş atalarımız? ’At binenin kılıç kuşananın. Şu anda bizim Belediye Başkanımız atada iyi biliyor, kılıcı da iyi kuşanıyor. Dolayısıyla da böyle bir yiğide, Yiğido’ya destek olmak bizim de, sizin de, hepimizin de boynunun borcudur diyorum. Bakın iş adamları daha iyi bilir. Bir tesis yapıyorsanız, bir yatırım yapıyorsanız, hatta müteahhitler bilebilir. Bir daire yapıyorsanız bunun geliri kaç senede kendisini çıkarıyor ya da amorti ediyor. 10 senede kendini amorti ediyorsa çok iyi derler. Bakın bu tesis ne kadar sürede kendini amorti edecek biliyor musunuz? 100 milyonluk yatırım 10 ayda amorti edecek. 1 yıl bile değil. Çünkü her yıl 250-300 milyonluk dışarıdan bu malzemeyi belediye alıyordu. Bundan sonra bu para belediyenin kasında kalacak ve Sivaslıya yatırım ve sosyal destek olarak verilecek. Onun için bu yatırım çok önemli. Yani üç yüz milyona yakın para bundan sonra belediyenin kasasında kalacak. Sivas şu anda zaten Türkiye’nin yıldızı. Ama biz o yıldızı parlatmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Sivas’ın, Sivaslının memnuniyeti bizim için en üst düzeydedir sözlerimin içinde de söyledim. Bizim Sivas’a her daim bir vefa borcumuz var. Biz hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz".

Tesisin teknik özellikleri ve hedefler

Tecer Taş Ocağı, saatte 375 ton üretim kapasitesiyle yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretimi hedefliyor. Tesis, 140’lık çene ve 0 milimetreden başlayarak farklı taş boyutlarında üretim yapabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca, toz üniteleri ve su sistemleriyle çevreci bir altyapı ön plana çıkarıldı.

Kapanış ve faaliyete geçiş

Konuşmaların ardından Kur’an’ı Kerim tilaveti ile dualar edildi ve kurdele kesimiyle Tecer Taş Ocağı resmen faaliyete geçti.

