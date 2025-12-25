DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi

Sivas Belediyesi’nin 100 milyon TL’lik Tecer Taş Ocağı hizmete açıldı; yılda 1,5 milyon ton üretim kapasitesi ve 10 ayda amorti hedefiyle faaliyet gösterecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:15
Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi

Sivas’ın en büyük taş ocağı Tecer üretime başladı

Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen kentin en büyük taş kırma ve eleme tesisi Tecer Taş Ocağı hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon TL maliyetle kurulan tesisin, 10 ay içinde kurulum maliyetini karşılaması hedefleniyor.

Açılış töreni ve protokol

Açılış törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un açıklamaları

Dr. Adem Uzun konuşmasında: "Burası 610 dönümden oluşan bir taş ocağı alanıdır. Tesis 240 dönümü oluşturuyor, geri kalanını da bizim tahsis aldığımız taş ocağı alanı oluşturmakta. Baktığımız zaman bu tesisi açmak için 1 yıldır mücadele veriyoruz. Alanı düzenledik, yollarını açtık, tesisin ihalesini yaptık. Saatte 375 ton taş üreteceğiz. Bu şu demek; Sivas’a senelik 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretim ve kırma tesisini kazandırıyoruz. Taş işi yapanlar bilirler 140’lık bir çeneye sahip olan bir taş tesisini kuruyoruz. Bunun dışında 0 milimetreden istediğimiz taş örtüsünde taşı kırabileceğimiz bir tesis. Bunların yanında baktığımız zaman tesisin en önemli özelliklerinden birisi de çevreci olması. Toz ünitelerinden tutun da su sistemlerine kadar Sivas’ın en modern, çevreci tesisini kazandırmış oluyoruz. Bununla birlikte yapmış olduğumuz yatırım yaklaşık 100 milyon TL. Altını özellikle çizmek istiyorum, Sivas Belediyesi olarak şimdiye kadar yollar, altyapı, park ve bahçe alanları oluşturuyoruz ama bu tesisin bir özelliği var. Bu tesis Sivas Belediyesine kar sağlayacaktır. İşhan’daki ocakta bu sene 95 milyon kar elde etmişiz, bu tesisten gelecek seneki hedefimiz 150 milyon sağlamak. Bakın iki taş ocağından 250-300 milyon civarında Sivas Belediyesine kâr sağlayan bir tesis kuruyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin değerlendirmesi

Mustafa Destici açılışta şunları söyledi: "Ne demiş atalarımız? ’At binenin kılıç kuşananın. Şu anda bizim Belediye Başkanımız atada iyi biliyor, kılıcı da iyi kuşanıyor. Dolayısıyla da böyle bir yiğide, Yiğido’ya destek olmak bizim de, sizin de, hepimizin de boynunun borcudur diyorum. Bakın iş adamları daha iyi bilir. Bir tesis yapıyorsanız, bir yatırım yapıyorsanız, hatta müteahhitler bilebilir. Bir daire yapıyorsanız bunun geliri kaç senede kendisini çıkarıyor ya da amorti ediyor. 10 senede kendini amorti ediyorsa çok iyi derler. Bakın bu tesis ne kadar sürede kendini amorti edecek biliyor musunuz? 100 milyonluk yatırım 10 ayda amorti edecek. 1 yıl bile değil. Çünkü her yıl 250-300 milyonluk dışarıdan bu malzemeyi belediye alıyordu. Bundan sonra bu para belediyenin kasında kalacak ve Sivaslıya yatırım ve sosyal destek olarak verilecek. Onun için bu yatırım çok önemli. Yani üç yüz milyona yakın para bundan sonra belediyenin kasasında kalacak. Sivas şu anda zaten Türkiye’nin yıldızı. Ama biz o yıldızı parlatmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Sivas’ın, Sivaslının memnuniyeti bizim için en üst düzeydedir sözlerimin içinde de söyledim. Bizim Sivas’a her daim bir vefa borcumuz var. Biz hizmet etme aşkıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz".

Tesisin teknik özellikleri ve hedefler

Tecer Taş Ocağı, saatte 375 ton üretim kapasitesiyle yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretimi hedefliyor. Tesis, 140’lık çene ve 0 milimetreden başlayarak farklı taş boyutlarında üretim yapabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca, toz üniteleri ve su sistemleriyle çevreci bir altyapı ön plana çıkarıldı.

Kapanış ve faaliyete geçiş

Konuşmaların ardından Kur’an’ı Kerim tilaveti ile dualar edildi ve kurdele kesimiyle Tecer Taş Ocağı resmen faaliyete geçti.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN KENTİN EN BÜYÜK TAŞ KIRMA VE ELEME TESİSİ HİZMETE AÇILDI....

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN KENTİN EN BÜYÜK TAŞ KIRMA VE ELEME TESİSİ HİZMETE AÇILDI. YAKLAŞIK 100 MİLYON TL’LİK MALİYETLE İNŞA EDİLEN TESİSİN, 10 AYDA KURULUM MALİYETİNİ KARŞILAMASI HEDEFLENİYOR.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN KENTİN EN BÜYÜK TAŞ KIRMA VE ELEME TESİSİ HİZMETE AÇILDI....

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta Tecer Taş Ocağı üretime başladı — 100 milyon TL’lik tesis 10 ayda amorti hedefi
2
Başkan Gülsoy: Kayseri’nin Üretim Gücünü Bölgesel Kalkınma Modeline Dönüştüreceğiz
3
Marmaris’te Turizmde Yeni Dönem: Kızılbük Thermal 12 Ay Hizmette
4
SPK ve Türkiye Barolar Birliği Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzaladı
5
ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Toplantısına Katıldı
6
Genç Memur-Sen Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreniyle Gençlerle Buluştu
7
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayınladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı