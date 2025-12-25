SPK ve Türkiye Barolar Birliği Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzaladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Barolar Birliği arasında "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Yapılan anlaşma, hukuk ile finans arasındaki etkileşimi güçlendirerek avukatların finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

İmza töreninde verilen mesajlar

İmza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, buluşmanın yalnızca bir protokol imzası olmadığını; hukuk ile finansın aynı zeminde, aynı hedef doğrultusunda birleştiğini gösteren önemli bir irade beyanı olduğunu vurguladı.

Gönül protokolü son derece önemli gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sermaye piyasalarında hukukun ve avukatlık mesleğinin rolü ayrıdır. Avukatlar, bu yönüyle bakıldığında sermaye piyasalarında kritik ve çok önemli bir yere sahiptir. Halka arz süreçlerinden şirket birleşmelerine, şirketlerin yatırım kararlarından yatırımcı uyuşmazlıkları ve kurumsal yönetim uygulamalarına kadar pek çok alanda, hukukçuların katkısı piyasalar açısından önemlidir. Yatırımcı haklarının korunması, sözleşme güvenliğinin sağlanması ve piyasa disiplininin tesisi, büyük ölçüde bu mesleğin bilgi birikimi ve sorumluluk anlayışıyla mümkün olmaktadır."

Gönül, sözlerine şu değerlendirmeyi de ekledi:

"Sermaye piyasalarının, geçmişe kıyasla çok daha hızlı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Gönül, 'Dijitalleşme, yeni finansal ürünler, farklı yatırım araçları ve sınır aşan işlemler, hukuki değerlendirmeleri de kaçınılmaz olarak derinleştirmektedir. Böyle bir ortamda, avukatların yalnızca mevzuata hâkim olması yeterli değildir. Finansal kavramları anlayan, piyasa işleyişini bilen ve yatırım risklerini doğru okuyabilen bir hukuk yaklaşımı, her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu noktada finansal okuryazarlık, avukatlar için ilave bir bilgi alanı değil; mesleki pratiğin doğal bir parçası hâline gelmiştir. Avukatların finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi; müvekkillerin daha doğru yönlendirilmesini, uyuşmazlıkların henüz doğmadan önlenmesini ve yatırımcı haklarının daha etkin şekilde korunmasını beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda bu durum, piyasa bozucu eylemlerle mücadelede de güçlü bir hukuki zemin oluşturmaktadır' ifadelerine yer verdi."

Gönül, protokolün hedeflerini şöyle özetledi:

"Bu iş birliğiyle, avukatlarımızın sermaye piyasalarına ilişkin bilgi birikimini güçlendirmeyi, ortak eğitim ve farkındalık çalışmalarını artırmayı ve hukuk ile finans arasında daha sağlam bir etkileşim alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Avukatlarımızın finansal okuryazarlık alanındaki donanımının artması, yalnızca mesleki bir kazanım değil; ülkemizin sermaye piyasalarının geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır."

Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Eğitimle adalete erişim güçlenecek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da protokolün hukuk ile finans dünyalarının daha yoğun iş birliği içinde çalışmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Sağkan açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda finansal okuryazarlık konusu da avukatların yurttaşlarımızın adalete erişiminde en çok önem verdiği başlıkların içerisinde yer alıyor. Bu anlamda bugün imza altına alacağımız iş birliği protokolü ile avukatların ve stajyer meslektaşlarımızın finansal okuryazarlıkta ciddi bir eğitimden geçmelerini amaçlıyoruz. Bu eğitimin neticesi az önce ifade ettiğim üzere 85 milyon yurttaşımızın adalete erişiminde savunmanın daha etkin bir rol üstlenmesini temel olarak sağlayacaktır."

Sağkan, ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nin 204 bin avukat ve binlerce stajyer avukatı bünyesinde barındırdığını hatırlatarak, protokolün kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla mesleki uygulamaya doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Protokol, avukatların sermaye piyasalarına ilişkin bilgi birikimini artırmayı, yatırımcı haklarının korunmasına hukuki destek sağlamayı ve finans ile hukuk arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

