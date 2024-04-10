Çeyrek altın fiyatlarında ibre uçuşa geçiyor! O tarihe kadar 550 TL birden fırlayacak

Altın piyasaları hareketliliğine devam ederken gram altındaki düşüşler sonrasında gözler çeyrek altına çevrildi. Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatlarının rekor kıracağı tarihi duyurdu. Altın üzerindeki yükselişle beraber vatandaşların füzyön yöntemiyle gösterişli ama gramajı düşük üretilen takılara yönelmeler olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde gram altın 2.540 TL seviyelerine kadar yükselirken İnanoğlu, seçim sonrası düşüşe geçtiğinin altını çizdi.
Çeyrek altının fiyatı yaklaşık olarak 4.500 TL seviyelerinde yer alırken kuyumcu esnafı, güncel olarak 4 bin 50 ve 4 bin 100 TL arasında gidip geldiğini söyledi. Haziran ayıyla beraber altının ons fiyatında artış ve doların yükselmesi sonrasında gram altının 2.815 seviyelerinde olacağına işaret etti.
ALTIN ZİRVENİN TADINI ÇIKARTIYOR
Halkın elindeki paraya göre hareket ettiğini söyleyen İnanoğlu, fiyatlardaki yükselişle beraber gram altının tercih edilmeye başlandığını belirtti. Gayrimenkullerini satarak altına yatırım yapanları ele alarak açıklamalarda bulunan İnanoğlu, altının 2023 senesinde yaklaşık yüzde 146 getiri sağladığını. 2024 yılında da beklentinin aynı olmasıyla 2023 Kasım ayında 9.000 TL olan cumhuriyet altının günümüzde 16.000 TL olduğunu farkın ise yüzde 50-60 değerinde olduğunu belirtti.
SAHTE ALTINA DİKKAT
Vatandaşlar altın alırken özellikle sahte altından ötürü mağduriyet yaşadığından İnanoğlu uyarılarda bulundu. Piyasada sahte altınlar çoğalırken düşük ayar, merdiven altı üretimlerden ötürü tanıdık kuyumculardan alışveriş yapılmadı gerektiğini söyledi. Dolandırıcılık haberleri artarken 14 ayar diye satıldığında 8 ayar geldiğine ve hatta baze 8 ayar bile gelmediğinin altını çizdi.
Altın piyasaları hareketliliğine devam ederken gram altındaki düşüşler sonrasında gözler çeyrek altına çevrildi. Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatlarının rekor kıracağı tarihi duyurdu. Altın üzerindeki yükselişle beraber vatandaşların füzyön yöntemiyle gösterişli ama gramajı düşük üretilen takılara yönelmeler olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde gram altın 2.540 TL seviyelerine kadar yükselirken İnanoğlu, seçim sonrası düşüşe geçtiğinin altını çizdi.
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