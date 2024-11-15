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Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye Varacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan LNG gemisi 'Ougarta', 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:24
Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye Varacak

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye Yolunda

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket eden 'Ougarta' isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerine göre, gemi 14 Kasım tarihinde Cezayir'den ayrıldı ve şu anda Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

Boyutlarıyla Dikkat Çekiyor

171 bin 800 metreküp kapasiteli bu LNG gemisinin, BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2017 yılında inşa edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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