Charleroi Havalimanı'nda Güvenlik Grevi Sebebiyle Uçuşlar İptal Edildi

Charleroi Havalimanı'nda Uçuş İptalleri

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, güvenlik görevlilerinin yarın gerçekleştireceği grev nedeniyle tüm gidiş uçuşları iptal edilmiştir.

Grevin Sebepleri

Havalimanı yönetimi, güvenlik personelinin yeterli sayıda olmaması nedeniyle operasyonların sürdürülmesinin mümkün olamayacağını belirtti. Açıklamada, yarın uçuşu olan yolcuların yeni rezervasyon yapabilecekleri veya ücret iadeleri alabilecekleri ifade edildi.

Uçuş Durumları ve Yolcu Tavsiyeleri

Charleroi Havalimanı'na iniş yapacak uçuşların normal seyrinde devam etmesi planlanmaktadır. Yolculara, seferlerini önceden doğrulamaları önerilmektedir. Havalimanı yetkilileri, operasyonların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli adımların atıldığını ve durumu düzeltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Geçmişteki Grevler

Uzun süredir devam eden bu mesele, geçen ay güvenlik personelinin iki gün boyunca grev yapmasıyla tekrar gündeme geldi. Ayrıca, Brüksel Havalimanı'nda da 1 Ekim tarihinde güvenlik çalışanlarının greve gitmesi neticesinde tüm gidiş uçuşları iptal edilmişti.