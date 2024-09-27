Çiftçilere 2,9 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere Büyük Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki çiftçilere toplamda 2 milyar 888 milyon 41 bin 394 lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Ödemeler Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Bu yaptığı açıklamada;

"2 milyar 888 milyon 41 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Destek Tutarları

Destek ödemeleri şu şekilde planlandı:

Bitkisel ürün sigortası için: 1 milyar 562 milyon 876 bin 251 lira

Buzağı desteği için: 1 milyar 206 milyon 326 bin 188 lira

Bireysel sulama hibesi için: 64 milyon 132 bin 908 lira

Kırsal kalkınma yatırımı için: 54 milyon 706 bin 47 lira

Buzağı Desteği Ödemeleri

Buzağı desteğine yönelik olarak, T.C. kimlik numarasının son hanesi:

0, 2 ve 4 olanlar için yarın,

olanlar için yarın, 6 ve 8 olanlara ise 4 Ekim’de ödenecek.

Destek ödemelerinin çiftçiler için hayırlı ve bereketli olması dileğiyle, Tarım Bakanlığı, tarımsal gelişim için önemli adımlar atmaya devam ediyor.