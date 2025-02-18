Çin, 2025'te Bataryalı Depolama Kapasitesini 100 Gigavata Çıkarmayı Hedefliyor

Çin'in Enerji Depolama Hedefleri Büyüyor

Çin, 2024 yılında 70 gigavatı aşan bataryalı depolama kurulu gücünü, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 43 artışla 100 gigavatın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu büyümeyle birlikte ülkenin depolama kapasitesinin 2030 yılına kadar 300 gigavata ulaşması bekleniyor.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artıyor

Dünyanın en büyük enerji ithalatçısı olan Çin, ithalata bağımlılığını ve karbon salımını azaltmak amacıyla son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaktadır. 2022 yılında eklenen güneş enerjisi kapasitesi, Almanya'nın toplam elektrik kurulu gücünü aştı ve bu alanda yaklaşık 280 gigavat yeni kapasite sunuldu.

Depolama Sistemlerinin Rolü

Yenilenebilir kaynakların üretimindeki dalgalanmaların istikrara kavuşturulması amacıyla Çin, bataryalı depolama sistemlerine yatırım yapmayı planlıyor. Bu sistemler, elektrik üretiminde özellikle güneş ve rüzgar santrallerinde yaşanan kesintileri destekleyerek mevsimsel ve hava koşullarına bağlı üretim dalgalanmalarını dengelemektedir.

Çeşitli Alanlarda Kullanım

Depolama sistemleri, elektrik şebekesinin daha esnek ve güvenilir hale gelmesini sağlarken, endüstriyel tesisler, veri merkezleri ve doğal afetlerde enerji kesintilerine karşı da kesintisiz güç kaynağı sunmaktadır. Bunlarla birlikte şebekedeki arz-talep dengesinin korunması ve talep yoğun saatlerde enerji tüketim yükünün azaltılması gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Kapalı Kapasite ve Bölgesel Dağılım

Çin'in elektrik kurulu gücü 2024'te 3 bin 348,6 gigavata ulaşırken, bu kapasitenin %62,3'ü 100 megavat üzeri tesislerden oluşmaktadır. İç Moğolistan, Sincan Uygur, Şandong ve diğer bölgeler, depolama kapasiteleriyle dikkat çekmektedir.

Küresel Enerji Depolama Pazarındaki Liderlik

Çin, küresel enerji depolama pazarının %38100 gigavatın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Çin Enerji Depolama İttifakı Derneği, bu yıl kapasite artışının 40,8 gigavat ile 51,9 gigavat arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu gelişmeler, elektrik sektöründeki piyasa mekanizmalarının iyileşmesine ve enerji depolama sistemlerinin çok amaçlı ve zaman paylaşımlı kullanımına olanak tanıyacak şekilde ilerleyecek.