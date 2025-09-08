Çin'de Ağustos İhracatı ve İthalatı Tarife Belirsizliğiyle Yavaşladı

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:06
Tarife belirsizliğinin gölgesinde, Çin'in dış ticaretindeki büyüme ağustosta yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ihracat ve ithalattaki artış hızları, ABD ile tırmanan tarifeler nedeniyle oluşan belirsizlikten etkilendi.

Ağustos verileri

İhracat ağustosta yıllık bazda %4,4 artışla 321,8 milyar dolar oldu. Bu oran, temmuzdaki %7,2 artışın gerisinde kaldı ve artış hızındaki yavaşlama dikkat çekti.

İthalat ise yıllık bazda %1,3 artışla 219,5 milyar dolar olarak kaydedildi; bu da temmuzdaki %4,1 artışın altında kaldı.

Ülkenin ağustos ayı dış ticaret fazlası 102,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bölgeler ve pazarlar

Çin'in ABD'ye ihracatı hızla geriledi; temmuzda %21,7, ağustosta ise %33,1 düşüş kaydedildi. Öte yandan, Çin'in ASEAN ülkelerine ihracatı %22,5, Avrupa Birliği ülkelerine ise %10,4 arttı.

Aylık seyir ve yıl içi performans

İhracat yılın başında ocak ve şubatta %2,3 artmış, martta ön sevkiyat etkisiyle %12,4 artış göstermişti. Nisan ayında karşılıklı tarife artışlarına rağmen ihracat %8,1 artarak direnç gösterdi. Mayıs %4,8, haziran %5,8 ve temmuz %7,2 olarak bildirilmişti.

İthalat ise ocak ve şubatta %8,4 azalırken, martta %4,3, nisanda %0,2, mayısta %3,4 azalışlar yaşadı; haziran %1,1 ve temmuz %4,1 artış göstermişti.

ABD ile tarife restleşmesinin kronolojisi

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da ek gümrük vergilerini açıklamış, bunun üzerine Çin karşılık vermişti. İki ülke arasındaki restleşme sonucunda ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler bazı kalemlerde %145'e, Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifeler ise %125'e kadar yükselmişti.

Taraflar 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede gümrük vergilerini karşılıklı olarak 90 gün düşürme kararı aldı. 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergi %145'ten %30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise %125'ten %10'a indirilmesi kararlaştırıldı.

Heyetler 9-10 Haziran'da Londra'da, 28-29 Temmuz'da Stockholm'de yürüttükleri müzakerelerde önceki uzlaşmaların uygulanmasına yönelik çerçeveler üzerinde anlaştı; Stockholm görüşmelerinde geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda mutabakat sağlandı.

