Çin'de Deflasyon Sürüyor: Tüketici ve Üretici Fiyatları Düşüyor

Çin'de tüketici fiyatları Şubat 2025'te yüzde 0,7, üretici fiyatları ise yüzde 2,2 azaldı. Deflasyon endişeleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:37
Çin'de Deflasyon Sürüyor: Tüketici ve Üretici Fiyatları Düşüyor

Çin'de Deflasyon Eğilimi Devam Ediyor

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş, Şubat ayında da devam etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,2 geriledi.

24 Aydır Sıfıra Yakın Artış

TÜFE, enflasyonun temel göstergesi olarak kabul edilirken, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1in altında seyretmektedir. Ocak ayında, 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle endeks yüzde 0,5 yükselirken, Şubat'ta yüzde 0,7 gerileyerek duraksadı. Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,9, hizmetlerin fiyatları ise yüzde 0,4 azaldı.

Gıda fiyatları bu süreçte yüzde 3,3 azalırken, gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,1 düştü. Tüketici fiyatlarındaki bu süregelen durgunluk ise deflasyon endişelerini beraberinde getiriyor. 2023 ve 2024'te yıllık bazda TÜFE yalnızca %0,2 artış kaydetmişken, Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürdü.

Üretici Fiyatları 28 Aydır Düşüyor

Üretici fiyatlarında ise durum daha ciddi: Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme, Şubat 2025'te de sürmekte. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,2 azaldı. ÜFE, 2023'te yüzde 3, 2024'te ise yüzde 2,2 gerilemişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'i olumsuz bir şekilde etkilemeyi sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler, Kovid-19 salgını sonrası gelişmiş ekonomilerde enflasyon yüksek seyrederken, Çin'de ters yönlü bir eğilimin kökleştiğini gösteriyor.

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