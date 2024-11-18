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Çin'de Genç İşsizlik Oranı Ekim'de Yüksek Seyretti

Çin'de genç işsizlik oranı Ekim 2024'te yüksek seyrini koruyarak yüzde 17,1 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:03
Çin'de Genç İşsizlik Oranı Ekim'de Yüksek Seyretti

Çin'de Genç İşsizlik Devam Ediyor

Çin'de genç işsizlik oranı, Ekim 2024 itibarıyla genel işsizlik oranının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), bu döneme ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları

16-24 yaş grubunda işsizlik oranı, Eylül ayında %17,6 iken Ekim ayında %17,1'e geriledi. Diğer yandan, 25-29 yaş grubundaki işsizlik oranı Eylül ayında %6,7 iken Ekim ayında %6,8 olarak hesaplandı.

Genel İşsizlik Oranı ve Genç İşsizlik

Ülkede kentlerdeki genel işsizlik oranı %5 civarında seyrederken, genç işsizlik oranı son dört aydır %17'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor. UİB, 16-24 yaş aralığındaki işsizliğin Temmuz 2023'te %21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından bu yaş grubuna ait işsizlik verilerini açıklamamaya başladı.

Yeni Hesaplama Yöntemi ve Sonuçları

Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencileri hariç tutulduğunda, yeni bir hesaplama yöntemi uygulanmaya başlandı. Genç işsizlik oranı, Ağustos ayında %18,8 gibi bir seviyeye çıkarak, bu yeni hesap yönteminin kullanıldığı dönemdeki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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