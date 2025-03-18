Çin'de Konut Fiyatları 21 Aydır Düşüyor

Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş, 21 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Şubat 2025'teki veriler, büyük ve orta ölçekli 70 kentin yeni konut fiyatlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında azaldığını göstermektedir.

İkinci El Konut Fiyatlarında Düşüş

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre, Şubat'ta ikinci el konut fiyatları da yüzde 7,5 oranında geriledi. Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın gibi şehirlerde yüzde 3, ikinci kuşakta yer alan 31 büyük şehirde yüzde 4,7 ve üçüncü kuşak 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 5,9 oranında düştü.

Gayrimenkul Sektöründeki Sıkıntılar

Gayrimenkul sektöründe yaşanan borç problemleri ve azalan yatırımlar, bu düşüşü tetikleyen başlıca etkenler arasında. Hükümetin son aylarda piyasanın canlanması için attığı adımlar, henüz beklenen sonuçları vermedi. Kovid-19 salgını sonrası süregelen daralma, konut fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

2023 yılında gayrimenkul yatırımları yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 oranında gerilerken, merkezi hükümet kredi faizlerini düşürme ve asgari teminat ödemelerini azaltma gibi teşvikler uyguladı. Yerel yönetimler, konut satışlarını desteklemek için ise satış vergilerini azaltma ve düzenlemeleri gevşetme gibi politikalar geliştirdi.