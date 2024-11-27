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Çin'de Sanayi Şirketleri Karları Ekim'de Yüzde 10 Azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, eylüldeki düşüşün ardından ekimde yüzde 10 azalarak büyüme hedefinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:50
Çin'de Sanayi Şirketleri Karları Ekim'de Yüzde 10 Azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, eylüldeki yüzde 27,1'lik keskin düşüşün ardından ekim ayında yüzde 10 azaldı. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Ekim 2024 döneminde 5 trilyon 868 milyar yuan (yaklaşık 809 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Karlar, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalırken, bu durum son iki aydaki düşüşün devam ettiğini gösterdi. Sanayi şirketlerinin karları, ağustosta yüzde 17,8, eylülde ise yüzde 27,1 azalarak yılın en sert kaybını yaşadı.

Bu yılın ilk 10 ayında toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında azalış gösterirken, önceki 9 ayda yüzde 3,5'lik bir düşüş yaşanmıştı. Devlete ait şirketlerin karlılığı yüzde 8,2; özel sektör işletmeleri ise yüzde 1,3 oranında azalmıştır.

Canlandırma tedbirlerinin etkileri henüz reel ekonomiye yansıyamadı. Sanayi karlılığındaki bu düşüş, Çin'in zayıf iç talep, deflasyon ve gayrimenkul sektöründeki daralma gibi sıkıntıların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini gösteriyor. Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, eylül sonundan itibaren ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik bazı canlandırma tedbirleri uygulamaya koysa da, bunların henüz reel ekonomiye etkisi görülmemektedir.

Çin ekonomisi, 9 aylık süreçte yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin bu yıl için hedeflediği 'yüzde 5 civarında' büyüme hedefinin altında kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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