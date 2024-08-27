Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karlılığı Yüzde 3,6 Arttı

Çin Sanayi Şirketleri Karını Artırdı

2024 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında, Çin'deki sanayi şirketlerinin karı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında bir artış gösterdi. Bu bilgi, Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından paylaşılan verilere dayanmaktadır.

Karlılık Durumu

Bu dönemde, yıllık cirosu 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerinde olan sanayi işletmelerinin toplam karı, 4,099 trilyon yuan (yaklaşık 580 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Özellikle Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla karlılık yüzde 4,1 artış gösterdi.

Hükümet Şirketlerinin Durumu

Söz konusu dönemde, merkezi ve yerel yönetimlere ait olan şirketlerin gelirleri artarken, karlarında düşüş yaşandı. Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu şirketlerinin toplam gelirleri, 2024 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 47,29 trilyon yuan (yaklaşık 6,64 trilyon dolar) seviyesine yükseldi.