Çin'in Döviz Rezervleri 3 Trilyon 265 Milyar Doları Geçti

Çin'in Kasım Ayındaki Döviz Rezervleri Açıklandı

Çin'in döviz rezervi varlıkları, kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, bu döneme ait döviz rezervi verilerini resmi olarak açıkladı.

Rezervlerde Artış Trendi

Yayımlanan verilere göre, ülkenin döviz rezervleri, kasım sonunda bir önceki aya göre 4,8 milyar dolarlık artış kaydederek, ekim ayına kıyasla yüzde 0,15 artış gösterdi. Dolayısıyla, toplam döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Artışın Nedenleri

Açıklamada, kasım ayında hem ABD doları endeksinin hem de küresel finansal varlıkların fiyatlarının arttığı ifade edildi. Bu bağlamda, döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimlerin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Sürekli Yüksek Seviyede Seyir

Öte yandan, Çin'in döviz rezervleri, son 12 aydır 3,2 trilyon dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu durum, ülkenin mali gücünü ve uluslararası ekonomik konumunu güvence altına alıyor.