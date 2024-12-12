Çin'in Ekonomik Çalışma Konferansı Sonuçlandı: Gelecek Yıl İçin Beklentiler Belli Oldu

Çin'de Ekonomik Çalışma Konferansı Tamamlandı

Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı sona erdi. Xinhua'nın haberine göre, toplantıda Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping ile hükümet ve parti ileri gelenleri, bu yılki ekonomik durumu ve gelecek yıla ilişkin politikaları ele aldı.

Her yıl aralıkta düzenlenen bu basına kapalı toplantı, Devlet Konseyi ve Komünist Parti Merkez Komitesi tarafından ekonomik politikaların şekillenmesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip.

Kritik Dönemde Toplandılar

Bu yılki toplantı, Çin ekonomisinin kırılganlık işaretleri gösterdiği bir dönemde yapıldı. Toplantının sonuçlarında, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine rağmen Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi.

Bütçe Açığı ve İç Borçlanma

İç talebin geliştirilmesi amacıyla bütçe açığı oranının artırılması ve yatırımların sürdürülmesi için iç borçlanmanın artırılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı. 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine "yüksek kaliteli" bir şekilde ulaşmanın altı çizildi.

Toplantıda, bu yılın ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin kısa süre içinde yakalanacağı ifade edildi. Ayrıca, 2025'te tüketimin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların yürütüleceği ve kamu harcamalarıyla yatırımların artırılacağı açıklandı.

Büyüme Hedefleri ve Ekonomik Beklentiler

Toplantıda, Çin'in gelecek yılda ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, otoritelerin faiz ve zorunlu karşılık oranlarında zamanında indirimler yapmaları gerektiği de ifade edildi.

Ekonomik Çalışma Konferansı'nda gelecek yıl için büyüme hedefleri ana hatlarıyla belirleniyor ancak kamuoyuna açıklanmıyor. Hükümetin, 2024 ve 2025 için yüzde 5 civarında bir büyüme hedefi belirlemesi bekleniyor.

Çin, 2035 yılı itibariyle gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 2020 seviyesinin iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun için her yıl en az yüzde 4,8 büyümesi gerekecek. Ancak, yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş ve iç talepteki zayıflık gibi faktörler büyümeyi baskı altında tutuyor.

Bu yılın 9 ayında Çin ekonomisi yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonu için öngördüğü "yüzde 5 civarındaki" büyüme hedefinin altında kaldı. Çalışmaların yeni yıl için belirlediği büyüme, bütçe açığı ve diğer ekonomik hedefler, Mart 2025’te yapılacak Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulunda onaylandıktan sonra açıklanacak.