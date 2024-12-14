Çin'in Hububat Üretimi 2024'te 700 Milyon Tonu Aştı

Çin'den Tarımda Rekor

Çin, hububat üretiminde tarihi bir başarıya imza atarak 2024 yılında ilk kez 700 milyon ton barajını aştı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin hububat hasadı bu yıl 706,5 milyon ton olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında üretimdeki artış ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Uzun Süredir Süren İstikrar

Çin, son 9 yıl boyunca hububat üretimini 650 milyon tonun üzerinde sürdü. 2024 yılı itibarıyla tahıl üretimi yüzde 1,7 oranında artış gösterirken, pirinç, arpa ve darı üretiminde de belirgin yükselişler gözlemlendi. Bununla birlikte, patates ve diğer kök bitkilerinin üretimi yüzde 1,5 artarken, soya fasulyesi üretiminde ise yüzde 0,9 oranında bir düşüş yaşandı.

Ekim Alanındaki Genişleme

Hububat ekim alanı, geçen yıla göre yüzde 0,3 artışla 119 milyon hektar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, birim alandan elde edilen hasat da yüzde 1,3 oranında yükseldi. Bu gelişmeler, Çin'in tarım sektöründeki verimliliği artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.