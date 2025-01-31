Çin Kamu Şirketlerinin Karı 2024'te Yüzde 0,4 Arttı

Çin Kamu Şirketleri Karlarını Artırdı

Çin'de kamuya ait şirketler ve kamuya bağlı holdinglerin karı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin gelirleri 84,72 trilyon yuan (11,77 trilyon dolar), karları ise 4,35 trilyon yuan (610 milyar dolar) olarak belirlendi.

Gelir ve Kar Artış Rakamları

Bu dönemde toplam gelir, yıllık bazda yüzde 1,3, toplam kar ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı ise 2024 sonu itibarıyla yüzde 64,8'e ulaştı.