Çin, Meksika'nın Ticaret ve Yatırım Engellerine Soruşturma Başlattı

Gümrük tarifeleri ve yatırım kısıtlamaları mercek altında

Çin Ticaret Bakanlığı, Meksika'nın serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ithalata uygulanmak üzere planlanan gümrük tarife artışları ile son yıllarda Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerini içeren bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Meksika'nın söz konusu tarife artışlarını uygulaması halinde bunun yalnızca Çin'i değil, ilgili ticari ortakları zedeleyeceği; ayrıca ülkenin iş ortamının öngörülebilirliğini olumsuz etkileyerek yatırımcı güvenini sarsacağı belirtildi. Açıklamada Çin'in bu tür adımlara karşı olduğu vurgulandı.

Açıklama ayrıca, Meksika'nın tedbirleri ABD ile yürütülen tarife müzakerelerinde bir ödün olarak aldığına dair ima içeriyor ve metinde şu ifadeye yer verildi: "ABD'nin tarife artışlarını istismar ettiği mevcut koşullarda ülkeler tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı çıkmalı, başkalarının baskısıyla üçüncü tarafların çıkarlarını feda etmemeli."

Çin, ayrıca Meksika'dan ithal edilen pikan cevizi ürünlerine ilişkin bir damping soruşturması da açıldığını duyurdu. Bakanlık, Çin'in söz konusu adımlardan etkilenen endüstrilerinin çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını kaydetti.

Çin ve Meksika, ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor; her iki ülke de Kanada ile birlikte Trump döneminde tarife artışlarının hedefi olmuştu.