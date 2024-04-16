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Citroen yeni modelinde fiyat kırdı! Baş döndüren fiyata satışa çıkıyor

Citroen, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek şekilde, Fransa pazarında rekabetçi bir fiyat etiketi ve çekici finansman koşulları ile yeni C3 modelini tanıttı. Bu yeni araç, kendi sınıfında çığır açan bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:40
Citroen yeni modelinde fiyat kırdı! Baş döndüren fiyata satışa çıkıyor

Fransa’nın önde gelen otomobil üreticisi Citroen, Avrupa otomobil piyasasına yeni C3 modelini sunmuştur. 14.990 Euro gibi başlangıç fiyatıyla ve avantajlı finansman imkanlarıyla öne çıkan C3, sınıfında bir yeniliğin kapılarını aralıyor.

DİNAMİK PERFORMANS AKILLI TASARRUF

Citroen’in yeni C3 modeli, 1.2 litre hacimli ve 100 beygir gücündeki motoru sayesinde, 205 Nm’lik torku ile hem dinamik hem de yakıt tasarrufu sağlayan bir sürüş keyfi vaat ediyor. Manuel vites opsiyonunun ötesinde, çağdaş dizaynı ve ileri teknolojisi ile konfor ve performansı harmanlıyor.

citroen c3

YEŞİL GELECEĞE ELEKTRİKLİ ADIM

Citroen, çevre dostu yeni C3 elektrikli modelini, 23.300 Euro’luk uygun bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunuyor. Bu çevreci seçenek, hiçbir emisyon yaymaması ve işletme giderlerinin düşüklüğü ile dikkat çekiyor ve ekonomiklik arayan sürücüler için ideal bir tercih oluşturuyor.

CİTROEN C3 MODELİ

TÜRKİYE’DE YENİLİK RÜZGARLARI: CİTROEN C3’ÜN BEKLENEN LANSMANI

Citroen’in yenilikçi ruhuyla tasarlanan yeni C3 modelinin Türkiye'ye gelmesi 2024’ün son çeyreğinden itibaren bekleniyor. 

Fransız otomobil devinin, 509.660 TL başlangıç fiyatıyla Fransa’da yarattığı heyecanın, Türkiye pazarında da benzer rekabetçi fiyatlar ve finansman seçenekleriyle sürmesi öngörülüyor. 

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