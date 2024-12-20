Cleveland Fed Başkanı Hammack'tan Faiz İndirimi Açıklaması

Cleveland Fed Başkanı Hammack, Faiz İndirimine Karşı Çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, enflasyon konusundaki belirsizlikler ışığında, Bankanın son toplantısında faiz indirimi kararına karşı oy kullandığını açıkladı. Hammack, enflasyonun yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlediğine dair daha fazla kanıt görülmeden para politikalarının gevşetilmesini istemediğini vurguladı.

Ekonominin Genel Durumu İyi Ancak Enflasyona Dikkat

Yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğunu belirten Hammack, enflasyon üzerinde daha çok çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ve iş gücü piyasasının sağlıklı bir görünüm sergilediğini dile getiren Hammack, finansal koşulların da genel olarak gevşemiş durumda olduğunu söyledi.

Enflasyonda Düzensizlik ve Hedeflere Ulaşma Gerekliliği

Hammack, çoğu olumlu gelişmelere rağmen, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Enflasyonun %2 hedefine indirgenmesindeki ilerlemenin düzensiz hale geldiğinin altını çizen Hammack, iş gücü piyasasının sağlığı açısından enflasyonu zamanında düşürmenin önemli olduğunu belirterek, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiğini açıkladı.

Son Toplantı ve Oy Dağılımı

Son olarak, Hammack, 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Fed’in yıl sonu toplantısında, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirilmesi kararının 1'e karşı 11 oyla alındığını hatırlatarak, politika faizinin sabit tutulmasından yana olan görüşüne karşı çıkmıştı.