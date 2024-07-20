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Çocuğu okula giden aileler hemen hesap kitap yapsın! 10 yıllık geriye dönük para iadesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okullarda ücretsiz dağıtılması gereken ders kitaplarının kullanılması zorunlu tutulmasına rağmen, bazı özel okullar yeni eğitim yılı öncesinde velilerden yüksek kitap ücretleri talep etmeye başladı. Bu duruma tepki gösteren veliler, Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e şikayetlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:38
Çocuğu okula giden aileler hemen hesap kitap yapsın! 10 yıllık geriye dönük para iadesi yapılacak

16 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel okullarda MEB tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının kullanımı zorunlu hale geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda dağıtılan ders kitaplarının kullanımıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. 16 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile özel okulların MEB tarafından gönderilen ücretsiz ders kitaplarını kullanması zorunlu hale getirildi.OKUL FİYATLARI

VELİLERİN TEPKİSİ VE ŞİKAYETLERİ

Ancak, yeni eğitim yılı öncesinde velilerden yüksek miktarlarda kitap ücreti talep edilmeye başlandı. Bu durum karşısında bazı veliler, MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile CİMER'e başvurarak şikayetlerde bulundu. Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, özel okulların velilerden 40-50 bin TL arasında kitap ücreti talep ettiğini belirterek, "MEB bu yönetmeliği 16 Şubat'ta çıkardı, fakat özel okullar buna uymayacaklarını göstermiş oldu. Kayıtlar başlar başlamaz, kaynak kitaplar ve diğer masraflar için yüksek fiyatlar istendi. Özel okullarda dağıtılan ders kitapları yıllardır kullanılmadan geri dönüşüme gönderiliyor. Servis, yemek ve kitap ücretleri gibi masraflar zaten çok yüksek. Özel okulların ücreti 200 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Asgari ücretle geçinen bir veli için bu rakamlar oldukça yüksek," diye konuştu.

OKUL DERS KİTAPLARI ÜCRETİ

TÜKETİCİ HAKLARI VE VELİLERİN DURUMU

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, özel okulların bir eğitim kurumu olmaktan ziyade ticarethaneye dönüştüğünü belirterek, "Veliler ve öğrenciler artık birer müşteri olarak görülüyor. Özel okul fiyatları milyonları bulurken, kitaplar, kırtasiye ve kıyafet ücretleri noktasında da veliler zorlanıyor. MEB yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi, bir mal veya hizmetin satışının başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamayacağını belirtiyor. Veliler, çocuklarının mobbinge maruz kalmaması adına bu ücretleri ödemek zorunda kalıyorlar," şeklinde konuştu.

HAKLARININ BİLİNCİNDE OLMALI

Öztürk, velilerin haklarını bilmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Talep etmedikleri bir ücretle karşılaştıklarında, okul yönetimine 'Bu talebi kabul etmiyoruz, kitap ücretlerini ödemek istemiyoruz, servisleri kullanmak istemiyoruz' şeklinde yazılı bir bildirimde bulunurlarsa, ellerinde delil olarak kalır ve 10 yıl geriye dönük dava açarak ödedikleri ücretleri geri alabilirler," dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yönetmeliğin uygulanacağını ve bakanlığa bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan kitapların özel okullarda da okutulması gerektiğini belirtti. 

Özel okulların, velilere herhangi bir kitap ücreti dayatamayacağını ve mevzuat hükümleri dışında bir talepte bulunduklarında velilerin İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini ifade ettiler. Bakanlık, gerekli müfettiş denetimlerinin yapılacağını bildirdi.

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