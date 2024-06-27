Bist 100
10.660,76 1%
DOLAR
32,84 0,08%
EURO
35,32 0,53%
ALTIN
2.446,56 1,4%

Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı

Çocuğu okula giden aileler için Temmuz ayında 6 bin 396 lira tutarında destek ödemesi yapılacak. Ödeme talepleriyle ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:50
Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı

Çocukları okula giden zor durumdaki ailelere destek müjdesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okulda olan dezavantajlı ailelere destek olma çalışmalarını sürdürürken bunlardan en önemlisi SED desteğidir.

Ekonomik ve Sosyal Destek Programı kapsamında vatandaşlara ödenen emeklilik ödemeleri temmuz ayında artacak. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte sosyal yardımlardaki artış da belli olacak. Şu ana kadar açıklanmış olan enflasyon rakamlarına bakıldığında Temmuz ayında SED yardımlarının yüzde 20 civarında artacağını biliyoruz.

Yaklaşan artışla birlikte yoksul ailelere ödenen destek miktarının 6 bin 396 liraya çıkacağı bildirildi. Peki, bakanlık tarafından sağlanan sosyal desteğe başvuru şartları neler? SED yardımına nasıl başvurabilirim?

Söz konusu emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulunan ile Bakanlığı, bunun maaş değil ihtiyaç sahibi aileler için destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ekonomik destek hizmetlerine ilişkin ödeme Sosyal ve ekonomik yardımlar ücret değildir. Ailenin çabalarını destekliyorlar. ekonomik koşulları iyileştirmek ve değiştirmek, süreçte zarar görmeden çocuklara bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Geçici bir süre için verilmektedir. Ekonomik yardım alan başvuru sahiplerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, iş ve kariyer sahibi olarak ailelerini geçindirebilmeleri için çaba göstermeleri gerekiyor. Aldıkları ödemeler çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yararına kullanılmalıdır. Ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin temel ilkesi, insanların mümkün olan en kısa sürede kendi kendine yetebilmelerine yardımcı olmaktır"

BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı

Başvuruların değerlendirme süreci ise şu şekilde anlatılmaktadır:

"Başvuru yapıldıktan sonra aile arama ve incelemesi yapılıyor. Değerlendirilirken ailenin ekonomik ve sosyal durumu, bölgesel koşullar, ailenin yaşadığı ortam, destek sistemi, sosyal destek, aile geliri, ailenin geliri, aile yaşamları, okula devamları, çocukların korunmaya ihtiyacı olup olmadığı, kapasite, hanedeki bireylerin iletişim irtibatları ve SED kapsamına girmeyen konutun fiziki koşulları gibi ailevi konular ve menfaatler e-posta veya yazılı olarak bildirilir. Başvuru sonrasında yapılan kontrol sonucunda uygun olmayan ailelere, yönetmelik kapsamına girmeyen yetişkinlere, çocuğu olmayan ailelere SED desteği yapılamamaktadır. Bu ailelerin ayni ve nakdi yardıma ihtiyaçları varsa Sosyal Dayanışma ve Destekleme Kuruluşu'na gönderilecekler."

SED DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

SED desteği adı altında vatandaşlara sağlanan destekleri ele aldığımızda; Çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir geliri olmayan ailelerin çocukları, ekonomik destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Ekonomik ve sosyal destek hizmetlerine yönelik talepler araştırma, inceleme ve değerlendirme sonrasında belirlenmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra Kararı uygulayınız. Dilerseniz ikamet ettiğiniz ildeki en yakın sosyal hizmet merkezine doğrudan başvurabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerde aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Çocuklar, bakım tedbirleri uygulanarak sosyal hizmet tesislerinde bakımı yapılır ve refakatçi olması halinde aile veya yakınlarının yanına verilen çocuklar,

b) Ekonomik zorluklar nedeniyle destek alamayan ve önlem almaya gerek kalmadan ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanarak aileleri ve yakınları tarafından bakılabilen çocuklar,

c) Sosyal hizmet tesislerinden veya koruyucu ailelerden ayrılmış, çalışmaya devam etmiş, mesleki eğitim almış veya iş veya kariyer bulamayan gençler, yaş düzenlemeleri nedeniyle desteklenmedikleri takdirde zorluklarla karşılaşacak olan çocuklar,

d) Olağanüstü doğal afetler, doğal afetler, hastalık veya kazalar nedeniyle belirli bir süre için temel ihtiyaçlarını ve aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin çocukları ile meliyat gerektiren veya ölen kişilerin çocukları,

SED yardımına nasıl başvurabilirim?

SED destek talepleri e-devlet kapısı üzerinden online olarak alınacaktır. Şimdi başvuran vatandaşların başvurularının kabul olması durumunda ödemeleri temmuz ayında gelmeye başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Eşten dosttan borç istemeye son! 1 Temmuz'dan itibaren nakit derdi bitiyor

Uyanır uyanmaz parmağınız böyleyse dikkat! Hemen soluğu doktorda alın

43.300 TL promosyon cepleri serinletecek! Temmuz ayının başında gelecek

Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi

EYT'yi kaçıranlara yeni umut ışığı! 1 milyon kişiye EYT piyangosu çıktı

Tekstil ve gıda ürünlerinde fiyatlar düştü! BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında

Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı

43.300 TL promosyon cepleri serinletecek! Temmuz ayının başında gelecek

Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Nedeni ortaya çıktı: Duyanlar kuyumcuya koştu

Başkan işçi zammı kalemini kırdı! Kimse beklemiyordu: Yüzde 100 zam onaylandı

Uyanır uyanmaz parmağınız böyleyse dikkat! Hemen soluğu doktorda alın

Elektrik ve doğalgaza ilk yarıda yapılmayan zammın acısı çıkacak! Faturalar 4 haneye ulaşacak

Egzama, sedefi olanlar dikkat! Sadece 1 ayda hepsini geçiren kür tarifi

Yağ lekelerini 2 dakikada söküp alıyor! Pahalı deterjanlar kullanmaya son

Eşten dosttan borç istemeye son! 1 Temmuz'dan itibaren nakit derdi bitiyor