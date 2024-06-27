Çocuklu ailelere devletten 6.395 TL yardım kıyağı! Başvuru ekranı yeniden açıldı

Çocukları okula giden zor durumdaki ailelere destek müjdesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okulda olan dezavantajlı ailelere destek olma çalışmalarını sürdürürken bunlardan en önemlisi SED desteğidir.

Ekonomik ve Sosyal Destek Programı kapsamında vatandaşlara ödenen emeklilik ödemeleri temmuz ayında artacak. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte sosyal yardımlardaki artış da belli olacak. Şu ana kadar açıklanmış olan enflasyon rakamlarına bakıldığında Temmuz ayında SED yardımlarının yüzde 20 civarında artacağını biliyoruz.

Yaklaşan artışla birlikte yoksul ailelere ödenen destek miktarının 6 bin 396 liraya çıkacağı bildirildi. Peki, bakanlık tarafından sağlanan sosyal desteğe başvuru şartları neler? SED yardımına nasıl başvurabilirim?

Söz konusu emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulunan ile Bakanlığı, bunun maaş değil ihtiyaç sahibi aileler için destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ekonomik destek hizmetlerine ilişkin ödeme Sosyal ve ekonomik yardımlar ücret değildir. Ailenin çabalarını destekliyorlar. ekonomik koşulları iyileştirmek ve değiştirmek, süreçte zarar görmeden çocuklara bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Geçici bir süre için verilmektedir. Ekonomik yardım alan başvuru sahiplerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, iş ve kariyer sahibi olarak ailelerini geçindirebilmeleri için çaba göstermeleri gerekiyor. Aldıkları ödemeler çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yararına kullanılmalıdır. Ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin temel ilkesi, insanların mümkün olan en kısa sürede kendi kendine yetebilmelerine yardımcı olmaktır"

BAŞVURU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?





Başvuruların değerlendirme süreci ise şu şekilde anlatılmaktadır:

"Başvuru yapıldıktan sonra aile arama ve incelemesi yapılıyor. Değerlendirilirken ailenin ekonomik ve sosyal durumu, bölgesel koşullar, ailenin yaşadığı ortam, destek sistemi, sosyal destek, aile geliri, ailenin geliri, aile yaşamları, okula devamları, çocukların korunmaya ihtiyacı olup olmadığı, kapasite, hanedeki bireylerin iletişim irtibatları ve SED kapsamına girmeyen konutun fiziki koşulları gibi ailevi konular ve menfaatler e-posta veya yazılı olarak bildirilir. Başvuru sonrasında yapılan kontrol sonucunda uygun olmayan ailelere, yönetmelik kapsamına girmeyen yetişkinlere, çocuğu olmayan ailelere SED desteği yapılamamaktadır. Bu ailelerin ayni ve nakdi yardıma ihtiyaçları varsa Sosyal Dayanışma ve Destekleme Kuruluşu'na gönderilecekler."

SED DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

SED desteği adı altında vatandaşlara sağlanan destekleri ele aldığımızda; Çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir geliri olmayan ailelerin çocukları, ekonomik destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Ekonomik ve sosyal destek hizmetlerine yönelik talepler araştırma, inceleme ve değerlendirme sonrasında belirlenmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra Kararı uygulayınız. Dilerseniz ikamet ettiğiniz ildeki en yakın sosyal hizmet merkezine doğrudan başvurabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerde aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Çocuklar, bakım tedbirleri uygulanarak sosyal hizmet tesislerinde bakımı yapılır ve refakatçi olması halinde aile veya yakınlarının yanına verilen çocuklar,

b) Ekonomik zorluklar nedeniyle destek alamayan ve önlem almaya gerek kalmadan ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanarak aileleri ve yakınları tarafından bakılabilen çocuklar,

c) Sosyal hizmet tesislerinden veya koruyucu ailelerden ayrılmış, çalışmaya devam etmiş, mesleki eğitim almış veya iş veya kariyer bulamayan gençler, yaş düzenlemeleri nedeniyle desteklenmedikleri takdirde zorluklarla karşılaşacak olan çocuklar,

d) Olağanüstü doğal afetler, doğal afetler, hastalık veya kazalar nedeniyle belirli bir süre için temel ihtiyaçlarını ve aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin çocukları ile meliyat gerektiren veya ölen kişilerin çocukları,

SED yardımına nasıl başvurabilirim?

SED destek talepleri e-devlet kapısı üzerinden online olarak alınacaktır. Şimdi başvuran vatandaşların başvurularının kabul olması durumunda ödemeleri temmuz ayında gelmeye başlayacak.