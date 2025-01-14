Çorum'da İki Kardeş TKDK Desteğiyle Başarıya Ulaştı: Günde 2,5 Ton Süt Üretiyorlar

Çorum'da İki Kardeşin Hayal Projesi Gerçek Oldu

Çorum'lu iki kardeş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteğiyle kendi çiftliklerini kurarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Daha önce farklı alanlarda maaşlı çalışan Ersan ve Ömer Avcu, şimdi günde ortalama 2,5 ton süt üretiyor.

Ersan Avcu'nun Yolculuğu

43 yaşındaki Ersan Avcu, babasından öğrendiği hayvancılık bilgisi ile veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde çalışmaya başladı. Çocukluğunda hayalini kurduğu çiftliği kurmak için kendisine fırsatlar sunan TKDK ile tanışan Avcu, Çorum İl Koordinatörlüğü'ne başvurdu.

Başarıya Giden Yol

Ersan Avcu, 2021 yılında hazırladığı 2 milyon 766 bin lira bütçeli projesi ile %70 hibe desteği almaya hak kazandı. Kalan kısmı ise baba ve kardeşinin yardımıyla tamamladı. Bu başarı, çiftliği için yurt dışından getirilen 90 gebe düve ile süt üretiminin başlamasıyla taçlandı.

Modernizasyon Çalışmaları

KPDA tarafından desteklenen ikinci proje ile 13 milyon 225 bin lira bütçeli modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Çiftlikteki üretim kapasitesi, modern ekipmanlar ve otomatik sağım robotları ile günde 2,5 ton süt seviyesine ulaştı. Ersan Avcu, “TKDK sayesinde çocukluk hayallerimiz gerçek oldu,” dedi.

Büyüyen Bir İşletme

Avcu, çiftliğe başlarken eşyalarını satıp bankadan kredi çektiklerini belirterek, “Şu an 250 dişi hayvanımız var ve yıllık 900-1000 ton süt satışı yapıyoruz,” diye ekledi. Ayrıca, üçüncü proje için de TKDK'ye başvuru yaptı ve kabul edilmesi durumunda yeni yatırımlara yöneleceklerini ifade etti.

Geleceğe Umutla Bakıyorlar

Ersan Avcu, “TKDK desteği olmadan bu çiftliğe sahip olamazdık. Kardeşimle birlikte şimdi kendi işimizi yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında girişimde bulunmak isteyen herkese TKDK'ye başvurmalarını öneriyorum,” dedi.

Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran Ersan (ortada) ve Ömer Avcu (sağda) kardeşler, günde ortalama 2,5 ton süt üretiyor.

Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran Ersan (ortada) ve Ömer Avcu (sağda) kardeşler, günde ortalama 2,5 ton süt üretiyor.