Crypto.com, ABD SEC'ye Karşı Dava Açtı

Crypto.com, Yasal Mücadeleye Girdi

Kripto para borsası Crypto.com, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı dava açtığını duyurdu. Şirket, SEC'in kripto endüstrisindeki düzenlemelerinin yetki aşımına yol açtığını belirtiyor.

Davanın Sebepleri

Crypto.com'un açıklamasında, SEC'in "yasa kapsamındaki yetkisinin ötesinde hareket ettiği" ifade edildi. Dava açma kararının, SEC'den gelen yasa dışı uygulama bildirimi sonrasında alındığı belirtildi. Komisyonun mevcut durumu, sektörün geleceğini ilerletmek için daha yapıcı bir yaklaşım benimseme umudunu zayıflattığına dikkat çekildi.

Önceki Yönetim ve Gelecek Beklentileri

Açıklamada, yeni yönetimle birlikte partiler arasındaki iki partili işbirliğine rağmen, SEC'in düzenlemelerinin "yetkisiz ve adaletsiz" olduğu vurgulandı. Bu noktada, Crypto.com, federal bir daireye karşı dava açmanın alışılmadık bir adım olduğunu ifade etti.

Yargı Yetkisi İddiaları

Crypto.com, SEC'in yargı yetkisini tek taraflı olarak genişlettiğini ve neredeyse tüm kripto varlık işlemlerini menkul kıymet gibi değerlendirerek hukuka aykırı kurallar koyduğunu iddia ediyor. Davanın amacı, SEC'in yetki aşımı yapan yasadışı eylemlerini durdurmak olarak belirlenmiştir.