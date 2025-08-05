Çubuk'ta Çiçek Balı Hasadı Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar çiçek balı hasadına başladı. İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde arıcılık yapan Bekir Çalışkan, Çubuk'ta üretilen balın kalitesine vurgu yaptı.

Çiçek Balının Özellikleri

Çalışkan, çiçek balının özelliklerine ilişkin bilgiler verirken, "Genzi yakar, şeker ve katkı yoktur. Balı sekizinci ayın başında toplamaya başlarız, ayın 15'i gibi de sonuna geliriz. Süzme veya bütün olarak satışa sunuyoruz," dedi.

Baba Mesleği Arıcılık

Arıcılığın baba mesleği olduğunu anlatan Çalışkan, "Bal verimi arının durumuna ve mevsimsel şartlara göre değişiyor. Bazı kovanlar 20, bazıları ise sadece 3 kilo bal verebiliyor. Bu yıl sezonda bal fiyatlarımız 500 ile 700 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Bala Yüksek Talep

İlçede üretilen bala yoğun bir talep olduğunu dile getiren Çalışkan, "Bizi arayanlar hep soruyor, 'Bu bal nerenin, katkı maddesi var mı?' Bizim cevabımız belli, bu Çubuk'un doğal, çiçek balı. Şekerle veya katkıyla bizim işimiz olmaz," ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar çiçek balı hasadına başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar çiçek balı hasadına başladı.