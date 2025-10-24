Çukurova'nın Dalyan Havyarı: Adana'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya

Akdeniz kıyısından sofralara

Adana'nın Akdeniz kıyısındaki dalyanlardan avlanan kefallerin havyarı, Türkiye'nin farklı illerinde sofraları süslüyor. ÖMER FANSA'nın haberine göre, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki 5 dalyanta yapılan avcılık ve işleme faaliyetleri bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Üretim süreci ve dağıtım

Dalyanda yakalanan kefaller erkek ve dişi olarak ayrılıyor; erkekler perakende balık olarak satılırken dişilerin yumurtaları bottarga üretiminde kullanılıyor. Bottarga, dişi kefalden çıkarılan havyarın temizlenip kurutulmasının ardından uzun süre dayanması için bal mumuyla kaplanmasıyla hazırlanıyor.

Yelkoma, Çamlık, Akyatan, Tuzla ve Bahçe-Hurma Boğazı dalyanlarından elde edilen havyar miktarı yılda yaklaşık 1200-1500 kilogram olarak kaydediliyor ve İstanbul, İzmir, Antalya ile sahil şeridindeki bazı otel ve restoranlara gönderiliyor.

Kooperatif yetkilileri ve tüketici önerileri

Sadiye-Kırmızıdam Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Dahak, AA muhabirine dalyanda sadece kefal değil çupra, levrek ve mavi yengeç gibi ürünlerin de yakalandığını, dişi kefallerden aldıkları yumurtaları zahmetli bir süreçle hazır hale getirdiklerini söyledi. Dahak, havyarın besin yönünden çok zengin olduğunu vurgulayarak: "Özellikle kahvaltıda çocuklar için çok çok faydalı. Çocukların göz ve dişleri için büyük faydası var. Besin oranı çok yüksek."

Havyar pazarlayan firma yetkilisi Tayfun Ulubaş ise Çukurova dalyanlarından çıkan havyara talebin yüksek olduğunu, üretimin sınırlı ve emek maliyetinin fazla olduğunu belirtti. Ulubaş, ürünün kilosunun 3 bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Ayrıca havyarı tüketirken üzerindeki bal mumunun altında kalan doğal zarın soyulması gerektiğine dikkat çekti ve tüketim için "çiğnenip yutulması yerine çikolata veya şeker gibi ağız içinde emilerek tüketilmesi"ni önerdi.

Dalyanda uzun yıllardır kaptanlık yapan Fethi Aydan da kendi çocuklarının sürekli havyar yediğini, şimdi torunlarının da bu besin değeri yüksek lezzeti severek tükettiğini söyledi.

