Cumhurbaşkanı düğmeye bastı! O illerde bedava fiyatına konut satışı başlatıldı!

Yeni projeler başladı! Çok uygun fiyatlara konut satışı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT SATIŞLARI BAŞLIYOR

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı projeleri yakından takip ediyor. TOKİ güncel olarak 71 farklı ilde 1+1, 2+1, 3+1 konut satışı yapıyor. Başvurular ise bugün itibariyle başladı. TOKİ güncel olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu,





Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde satış yapıyor. TOKİ tarafından ihale usulüyle satılacak olan 904 ev için UYAP e-ihale sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz.