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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşmenin cari açığı azaltarak dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dış Ticaret Açığını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı dış ticaret verilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İyileşen dış ticaret açığımız, cari açığı azaltarak dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir." dedi.

İhracat ve İthalat Performansı

Zayıf dış talep koşullarına rağmen 2023'te %2,5 artan ihracatın 2024'te 262 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Yılmaz, ithalatın ise 344 milyar dolarla öngörülenden daha iyi bir performans sergilediğini belirtti. Yılmaz, 2024 yılında dış ticaret açığının 82 milyar dolara gerileyerek geçen seneye göre %22,7 azaldığını aktardı.

Zorlu Koşullar ve Beklentiler

Yılmaz, "2024, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ve dünyadaki güven ile istikrarı tehdit eden pek çok gelişmeye tanıklık edeceğimiz bir yıl olacak. Savaş, iklim değişikliği, bölgesel istikrarsızlık ve korumacılık eğilimleri, ihracat performansındaki aşağı yönlü riskleri artırmaktadır." dedi.

Gelecek Vizyonu ve Teşvik Programları

Bu zorlu koşullara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Yılmaz, iş dünyasıyla birlikte 2024'te ihracatı daha ileri bir noktalara taşımayı başardıklarını vurguladı. Ayrıca, 2025 yılında dış talep koşullarının daha olumlu olmasını beklediklerini ve yeni YTAK ve HIT-30 teşvik programlarıyla yeşil ve dijital dönüşümü hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası ticaret sahnesindeki gücünü artırmak üzere önemli adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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